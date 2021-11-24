الجمهور على الأرض في حفل غالية بن علي

النهار Plus

اضطر الجمهور الذي قرر حضور حفل التونسية غالية بن علي، على مسرح الزمالك في القاهرة، للجلوس على الأرض بسبب تساقط الأمطار قبل الحفل بدقائق.

وتسببت الأمطار الغزيرة في غرق مسرح الحفل بالكامل، ورفض الجمهور مغادرة المكان، وبعد التنسيق مع المنظمين، تم تخصيص مكان جديد جلست فيه غالية على كرسي بعيدا عن الأمطار وأمامها الجمهور على الأرض بسبب عدم وجود مقاعد لهم في المكان الجديد.

ووسط ترحيب كبير من الحاضرين وتفاعلهم مع المطربة التونسية صاحبة الشعبية الكبيرة في الوطن العربي، قدمت غالية وجبة دسمة من أشهر أغنياتها في فقرة غنائية استمرت أكثر من ساعتين ونصف متواصلة في أطول حفلاتها الجماهيرية، وغنت مجموعة كبيرة من أغنيات ألبومها الجديد «فيلم مصري»، والذي تولت تلحين جميع أغنياته، من بينها أغنية «قولوا لها» للشاعر منتصر حجازي، بجانب إعادة تقديمها رباعيات صلاح جاهين من ألحانها.

وقدمت غالية أيضا أغنية «بنات البشر» للشاعر أمين حداد ابن الشاعر الراحل فؤاد حداد، مع مزيج من الأغنيات الصوفية للحلاج ورائعة كوكب الشرق أم كلثوم «الأطلال»، وختمت حفلها بأغنية «لاموني اللي غاروا مني».

