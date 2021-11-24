على خطى نجمات هوليوود.. هنا الزاهد تظهر بالملابس نفسها أكثر من مرة

النهار Plus

عكس كثير من النجمات، ارتدت الممثلة المصرية هنا الزاهد الملابس نفسها مرتين، في أقل من أشهر عدة، وسارت على خطى كثير من نجمات هوليوود.

هنا الزاهد ارتدت فستانا رائعا في الدورة الأخيرة من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وبعد عام واحد، ظهرت بنفس القطعة العلوية من الفستان في مهرجان نجم العرب الذي أقيم هذا الأسبوع في القاهرة، القطعة من تصميم سامو هجرس، وقررت الممثلة المصرية أن ترتديها هذه المرة مع بنطلون بنفس الخامة عكس ما قامت به في المهرجان. ويبدو أن هنا الزاهد تحب هذا «الاستايل» من الملابس والفساتين، لأنه يشبه الكثير من الفساتين التي ظهرت بها من قبل في المهرجانات والحفلات الفنية، سواء في الخامة أو في الشكل. يذكر أن الفنانة العالمية كيرا نايتلى من أبرز نجمات هوليوود التي ارتدت فستانها مرتين، بعد أن ظهرت بفستانها الذي حمل توقيع بيت أزياء شانيل في حدثين فنيين مهمين وهما «Pre-BAFTA party» عام 2008 وحفل آخر في لندن عام 2013، ونفس الأمر قامت به أيضا النجمة كيت بلانشيت بعد أن ظهرت بفستان أسود من Armani بحفل جولدن جلوب 2014 وعادت وظهرت به في فعاليات مهرجان كان السينمائي عام 2018.

جدير بالذكر أن هنا الزاهد حضرت مهرجان نجم العرب لتكريمها عن دورها في مسلسل «حلوة الدنيا سكر»، الذي عرض هذا العام، ودارت أحداثه في 40 حلقة، من إنتاج كريم أبو ذكري، وإخراج خالد الحلفاوي، وكان من تأليف هشام إسماعيل، وأيمن الشايب، وإياد صالح، ومحمد جلال، وهند عبد الله، وضياء محمد وإيهاب بليبل.

