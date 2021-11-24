سهير البابلي.. في وداع «ملكة» المسرح المصري

النهار Plus

«عظمة على عظمة يا ست».. جملة تاريخية لطالما ارتبطت بكوكب الشرق، السيدة أم كلثوم، وظلت حكرا عليها، يصرخ بها رواد حفلاتها عندما «تتجلى الست»، غير أن فنانة واحدة استطاعت انتزاع «ملكية الجملة» التاريخية هذه، وصرخ بها أحد المشاهدين بينما كانت تقف الفنانة الراحلة سهير البابلي، على خشبة المسرح، وهي تقدم مسرحيتها الخالدة «ريا وسكينة»، التي رحلت عن عالمنا عن عمر ناهز الـ 84 عاما، إثر صراع مع المرض، بعد مشوار تركت من خلاله بصمة في تاريخ الفن العربي.

«مسألة معقدة للغاية».. الوصف الأمثل الذي يمكن أن ينطبق تماما على الحديث عن الفنانة المصرية، سهير البابلي، ملكة المسرح المصري، فرحلة «سوسكا» في الفن تحتاج الكثير والكثير من الكلمات لاختصار سنوات ظلت خلالها «سهير» الملكة المتوجة على عرش «أبو الفنون»، وعندما قررت المضي قدما والمشاركة في الأعمال التلفزيونية، اصطحب معها «حضورها الطاغي» على خشبة المسرح ووقفت أمام الكاميرا لتجسد أدواراً عظيمة لا تزال تحفظها الذاكرة الفنية، أدواراً خلدت اسمها «سهير»، وجعلتها - وبحق- أيقونة «الكوميديا» و«السخرية السياسية».

حياة «سهير» الخاصة، هي الأخرى تزخر بالكثير من المفارقات والمواقف الدرامية، فهي المرأة التي أحبت وتزوجت فنانا يهوديا أعلن إسلامه ليتمكن من الزواج منها، وهي التي انفصلت عنه بعد سنوات من الحب، كما أن «سهير» واحدة من الفنانات القلائل اللاتي اتخذن قرار الابتعاد عن الأضواء في «لحظة التوهج»، واتخاذ قرار «الاعتزال»، غير أنها عادت بعد سنوات للوقوف أمام الكاميرا، لتستكمل مسيرتها الفنية الحافلة.

ميلاد «سوسكا»

اسمها في بطاقتها الشخصية، سهير حلمي إبراهيم البابلي – من مواليد 14 فبراير 1937، مركز فارسكور بمحافظة دمياط (دلتا مصر)، ولكنها نشأت في مدينة المنصورة، المدينة الأصلية للعائلة، بمحافظة الدقهلية، كان والدها مُعلم رياضيات وناظر مدرسة المنصورة الثانوية العسكرية بنين، ووالدتها ربة منزل.

في سن مبكرة بدت على الطفلة «سهير» الموهبة، فالتحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية ومعهد الموسيقى في نفس الوقت، الأمر الذي كانت ترفضه والدتها على الرغم من تشجيع والدها والذي تنبأ منذ صغرها بأن تكون فنانة مشهورة لأنها كانت تجيد تقليد الفنانين.

ملكة المسرح

«سهير».. فنانة من طراز خاص وواحدة من النجمات صاحبات البصمة الفنية الكبيرة عبر مشوارها الفني، وتميزت بإتقان اللون الكوميدي وكذلك الدرامي في الأعمال السينمائية والمسرحية، ورغم ثراء أعمالها السينمائية إلا أن المسرح كشف عن وجهها الكوميدي الذي تميزت به خلال مشوارها الفني، وتعتبر مسرحية «مدرسة المشاغبين» التي قدمت على خشبة المسرح عام 1973، بداية الانتشار الفني للفنانة سهير البابلي، والتي جسدت خلالها شخصية المعلمة «عفت عبد الكريم».

«مدرسة المشاغبين» جمعت مجموعة كبيرة من النجوم الشباب، الذين تنبأ لهم الكثيرون بالنجاح، منهم عادل إمام، وسعيد صالح، ويونس شلبي، وأحمد زكي، وهادي الجيار، إضافة إلى الفنان حسن مصطفى، وكانت «سهير» الوجه النسائي الوحيد، المعلمة التي جاءت لتحطم أسطورة المشاغبين، وتحولهم من مجموعة من الفشلة إلى شباب له هوايات وطموح، وكان أكثر تلك المشاهد كوميدية، مشهد «بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقولي أقف؟».

وخلال مشوارها المسرحي نجحت سهير البابلي من خلال الأدوار التي قدمتها في تجسيد نبض الشارع المصري على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي بطريقة الكوميديا السوداء «الساخرة الموجعة»، كأدوارها في: «على الرصيف، عطية الإرهابية، عايزة أتكلم، ريا وسكينة، يا حلوة ماتلعبيش بالكبريت، جوزين وفرد، الفرافير، العالمة باشا، القضية، الدخول بالملابس الرسمية، نص أنا ونص أنت».

إلى جانب المسرح شاركت الفنانة سهير البابلي في كثير من الأعمال السينمائية، منها «إغراء»، «صراع مع الحياة»، «المرأة المجهولة»، «لن أعود»، «لوكاندة المفاجآت»، و«يوم من عمري» وغيرها من الأعمال السينمائية، إلا أن المسرح كان الأكثر حظا في استثمار مواهبها وإظهار الجانب الكوميدي وخفة الدم التي تتمتع بها سهير البابلي.

كما كان للدراما التليفزيونية نصيب وافر في مسيرتها الفنية حيث اتجهت سهير البابلي للدراما في أواخر الثمانينات، من خلال مسلسل «بكيزة وزغلول» الذي أحدث ضجة جماهيرية في هذا الوقت، وهو ما دفعها لتكرار التجربة المسلسلات، في قانون سوسكا، يا أنا يا هن، قلب حبيبة، ألف ليلة وليلة أسطورة، الشاهد الوحيد ، وتوالت الأحداث عاصفة، عم حمزة».

زيجات «الهانم»

تزوجت الفنانة سهير البابلي مرات عدة أولهما من رجل الأعمال محمود الناقوري، وأنجبت منه ابنتها الوحيدة نيفين، ثم تزوجت من المطرب والملحن منير مراد الذي أشهر إسلامه من أجل حبه وتعلقه بها، وتزوجت في المرة الثالثة من تاجر المجوهرات الشهير أشرف السرجاني، وبعد وفاته تزوجت من رجل الأعمال محمود غنيم، ثم من الفنان الراحل أحمد خليل، لكنهما انفصلا في هدوء.

«سهير وأحمد».. زواج عاصف وطلاق هادئ

وقال الفنان الراحل أحمد خليل، عن زواجه من «سهير»: «تزوجت سهير البابلي في لحظة، حيث تقابلنا خلال تصويرنا إحدى السهرات التلفزيونية، ففي البداية تعاملت معي بحدة وأنا لم أقبل هذا فنشبت مشادة بيننا، لكن الخناقة انتهت بالزواج مع انتهاء تصويرنا للعمل، وانفصلنا بعد عامين توقف خلالهما كلانا عن التمثيل، فأنا كنت ممثلاً صغيراً وهي كانت نجمة كبيرة، وهذه القصة لم أستطع قبولها، فكنت دائما أريد أن أشعرها بأنني الرجل، وهذا كان خطئي، فأنا كنت شخصاً «وحش» جدا وماكنتش بضحك».

وتابع: «زواج الفنان والفنانة يوجد به الكثير من الصعوبات، وأنا فلاح ولي خطوط حمراء كثيرة جدا، وسهير البابلي سيدة عظيمة، لكن كان من المستحيل استمرار العلاقة، فتزوجنا في لحظة وانفصلنا ونحن أصدقاء جدا».

«سوسكا» و«مراد».. الطريق المسدود

وعن زواجها وطلاقها من الفنان الراحل منير مراد، قالت «سهير» في حوار سابق لها: «كان فارق السن كبيرا لكن كان غيورا جدا، وكان يعشق المغامرات النسائية وسامحته مرارا على الخيانة وتدخلت ليلى مراد كثيرا إلى أن وصلنا لطريق مسدود ولم استطع الاستمرار، لكن من داخلي مازلت أحب منير مراد رغم كل السنوات والزيجات لكن له مكانته».

اعتزال الفن.. «غياب قصير»

في التسعينيات فاجأت «سهير» الجمهور بقرار اعتزالها الفن وارتداء الحجاب وتحديدا في عام 1992، وقتها خرجت بعض الأصوات لتشير إلى الدور الذي لعبه الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي في إقناعها بـ«الحجاب»، وهو ما عقبت عليه «سهير» بقولها: «على العكس فالشيخ الشعراوي رحمه الله كان معتدلا للغاية لم يطلب مني الاعتزال والحجاب ولا من شادية رحمها الله هذا كان اختيارنا بكامل إرادتنا وعندما قابلته في السعودية قال لي أنت شيخة ومنبرك الفن قدمي بحجابك فنا هادفا تؤجري عليه ولم يحرم الغناء لشادية بل هو ضد الابتذال عموما».

كما كشفت الفنانة سهير البابلي، في حوارٍ تليفزيوني سابق لها، الأسباب التي دفعتها نحو الاعتزال، قائلة: «كل سنة بروح السعودية أعمل عمرة، وفي آخر عمرة ليّا، رحت الكعبة صليت، وبعد ما خلصت صلاة المغرب، سجدت ودعيت، كان فيه حاجات جوايا من المسرح تعباني جدا، زي المناخ والروايات والأسلوب والدخلاء.. حاجات كتير زادت أوي، فقلت يارب كرهني في المسرح». وأضافت سهير البابلي، قائلة: «وأنا ساجدة ومتأكدة، إنّ الكلام ده اتحط في بوقي زي ما يكون رسالة، قلت يارب كرهني في المسرح واجعله شيطان بالنسبة لي، فقلت أنا عاوزة محبش المسرح، رغم إنّ عشقي للمسرح محصلش، عاوزة اطرد المسرح من حياتي عشان ميبقاش مسيطر على حياتي، كنت عاوزة أركز في حياتي التانية».

وتابعت سهير البابلي: «قلت يارب وفقني، وارزقني بعمل صالح، كل ده قلته وبكيت كتير أوي، ولأول مرة أبكي بالطريقة دي وأنا ساجدة، قمت من السجود وقلت الحمد لله ومشيت».

وأوضحت الفنانة سهير البابلي، أسباب التغيير المفاجئ في حياتها، قائلة: «كنت عاوزة اتفرغ لنفسي قليلا، شفت أنا عايزة إيه، يعني الواحد مش بيحب يمشي على خط واحد طول عمره، لازم يغير، أنا مشيت 30 سنة في خط الفن، وبعدين قلت أدرس شخصيتي شوية، وأدرس ديني شوية لأني كنت بعيدة عنه تماما، الهداية لمن يشاء».

وأكدت الفنانة سهير البابلي، أنها اتخذت قرار الاعتزال، بعد مرور 6 شهور تقريبا على عودتها من السعودية، قائلة: «اعتزلت كل حاجة وأي برنامج واختفيت تماما، روحت السعودية، قعدت مع ناس طيبين هناك، وأخدت الإقامة، وفيه ناس وقفت جنبي، كبيرهم وصغيرهم، وقعدت سنتين متفرغة للعبادة، كنت سعيدة جدا وتأقلمت». وأشارت سهير البابلي، إلا أنها كانت دائمة الدعاء قبل اتخاذها قرار الاعتزال، بالوفاة على خشبة المسرح، قائلة: «كنت بدعي ربنا إني نفسي أموت على خشبة المسرح.. الحمد لله الذي عافاني إنّ ممتمش على خشبة المسرح، كان هيبقى مقلب كبير أوي، صدقوني.. هصعد على ما أنا عليه».

العودة إلى الفن

بعد 13 عاما من قرار «الاعتزال»، عادت «سوسكا» من جديد للتمثيل من خلال مسلسل «قلب حبيبة»، وأرجعت عودتها- وقتها- إلى أن «الورق كان جيدا للغاية كتبه الأستاذ عبد القوي الغلبان والموضوع جميل وله هدف أم صعيدية تحاول دوما لم شمل أسرتها وتقوم الخطأ وتربي حتى الكبار ظهرت بالحجاب وأحبني الناس بهذا الشكل».

