أهل الفن يودعون «سوسكا»

النهار Plus

«تحسنت حالتها بشكل كبير، وأفاقت من الغيبوبة، وتحدثت معنا، وزادت نسبة الأكسجين في الدم، مما جعلنا نطمئن ونستبشر أنها ستتحسن خلال الأيام المقبلة وتعود إلى منزلها».. تصريحات أدلى بها الدكتور رضا طعيمة، زوج ابنة الفنانة الراحلة سهير البابلي، قبل ساعات قليلة من رحيلها.

«د.رضا» كشف أيضا أن «سهير البابلي تحدثت مع ابنتها ، وأوصتها بقراءة القرآن باستمرار، وألا تتركه أبدا، وألا تقطع المساعدات التي كانت تخرجها للفقراء، وقبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة ظلت تردد الشهادتين».

يشار هنا إلى أن الفنانة الراحلة كانت ترقد بقسم العناية المركزة بإحدى المستشفيات المصرية، بعد تعرضها لغيبوبة سكر أدت إلى مضاعفات، وضعت على إثرها على جهاز تنفس اصطناعي. وفي تصريحات سابقة كشفت نيفين الناقوري ابنة الفنانة الكبيرة سهير البابلي، تفاصيل الحالة الصحية لوالدتها بعد تعرضها لأزمة صحية، وقالت «نيفين»: «ماما كانت عاملة عملية الكبد وزرعت فصين من 8 سنين، وبتاخد أدوية كتير من وقتها سببت ضعف المناعة، ودايما كانت بتتعرض لأزمات، لكنها دايما كانت قوية ما شاء الله».

وأضافت: «للأسف السنة دي حصلت مضاعفات كتير، منها توقف عضلة القلب ومياه على الرئة وهبوط سكري وجلطة لتاني مرة.. لما عضلة القلب وقفت حسيت إن الحياة وقفت عند ماما لكن الحمد لله عدت على خير، هي محتاجة الدعاء جدا من جمهورها، أرجوكم ادعوا لها».

وتوالت ردود أفعال نجوم الوسط الفني بعد إعلان خبر رحيل الفنانة سهير البابلي، حيث نعى الفنان بيومي فؤاد، الفنانة الكبيرة سهير البابلي، وكتب «بيومي» عبر حسابه على «إنستجرام»: «وداعا بكيزة هانم.. البقاء لله.. ربنا يرحمك».

كما نعت المطربة التونسية لطيفة، الفنانة الراحلة، وكتبت «لطيفة» عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «رحم الله الفنانة الكبيرة العظيمة سهير البابلي.. ستبقي في حياتنا بفنك وضحكتك وعطائك.. إنا لله وإنا إليه راچعون». وكتب الفنان المصري إدوارد، عبر حسابه على «إنستجرام»: «الجميلة سهير البابلي ربنا يرحمك ويصبر أهلك.. في الجنة إن شاء الله»، ونعى الفنان أحمد أمين، الفنانة الكبيرة سهير البابلي، وكتب عبر حسابه على «إنستجرام»: «الفنانة الجميلة سهير البابلي في ذمة الله.. ربنا يرحمها ويصبر حبايبها.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. بكيزة هانم.. الآنسة عفت.. سوسكا وسكينة.. هتوحشينا». ونعى الفنان خالد سليم، «سوسكا» بتدوينة نشرها عبر حسابه على موقع «تويتر» قال فيها: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. وداعا الفنانة الجميلة سهير البابلي.. برجاء قراءة الفاتحة والدعاء لها بالرحمة والمغفرة.. البقاء لله».

