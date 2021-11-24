«الشؤون»: «ميكنة» خدمات المساعدات وربط آلي مع جهات

وطن النهار

أكدت الوكيلة المساعدة لشؤون قطاع التنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون هناء الهاجري ان الوزارة، على اتم الاستعداد للربط الآلي مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وعلى رأسها وزارة الخارجية والبنك المركزي، لافتة الى ان «ثمة بعض الأمور الفنية التي نسعى لانجازها في القريب العاجل ومن ثم تحديد موعد لاطلاق الربط».

وأوضحت ان الوزارة قطعت شوطاً كبيراً فيما يخص ميكنة خدمات الرعاية الأسرية (المساعدات العامة)؛ لضمان المحافظة على اموال المساعدات، وعدم الصرف الا للفئات المستحقة فقط، كاشفة عن الانتقال الى المرحلة الثانية من النظام الآلي التي تتضمن ادراج بعض الخدمات الآلية الأخرى الخاصة بالمساعدات.

وأضافت انه «من بين هذه الخدمات طلب صرف المساعدة، فضلاً عن اطلاق البرنامج التجريبي الذي يمكّن متلقي المساعدة من متابعة ملفه آلياً والتحقق من اي وقف، اضافة الى مخاطبته لمراجعة الوزارة حال حدوث اي طارئ او تغيير على المساعدة التي يتلقاها».

الى ذلك، وبينما اكدت الهاجري جاهزية الوزارة لاستقبال شهر رمضان المبارك، واطلاق مشروع جمع التبرعات خلاله، اشارت الى ان الاجتماع الذي عقد اخيراً مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ناقش مبادرة تنمية الطفولة المبكرة، على ان يتم اطلاقها ضمن برنامج عمل الحكومة.

وقالت ان «الكويت تولي اهمية وأولوية قصوى للطفل نلمسها في عدد كبير من القوانين التي حرصت الدولة على اقرارها ومنها قانون حقوق الطفل الذي يعنى بالحقوق كافة الخاصة بالطفل ويستند الى الاتفاقات الدولية».

نوادي الأطفال

من جانبها، قالت مديرة ادارة المرأة والطفولة في الوزارة د. اماني الطبطبائي: ارتأينا عودة عمل نوادي الاطفال تزامناً مع اليوم العالمي للطفل، حيث سيتم استئناف الأنشطة في 6 نواد تباعا هي: الشهيد عبدالوهاب عبدالرزاق في القادسية، والشهيد علي الجيران في كيفان، والشهيد زعل الظفيري بالشعب، فضلا عن نادي الشهيد عيسى السعد بالشامية، والشهيد حسن الزعابي في الفيحاء، والشهيد سعود السهلي بالخالدية.

وفي شأن وقف صرف المساعدات الاجتماعية عن المواطنات المتزوجات بغير كويتي بالخارج، قالت الهاجري ان الوزارة قامت خلال الفترة السابقة بتمديد عملية صرف المساعدات لهذه الفئات 6 اشهر انتهت اكتوبر الماضي، غير انه في ظل استقرار الوضع الصحي والوبائي في البلاد وتراجع اعداد الاصابات بـ «كورونا» وعودة الحياة الى طبيعتها باتت هناك ملفات بحاجة الى تحديث وتواجد صاحبة العلاقة داخل البلاد لاستمرار الصرف، مؤكدة ان هذا الاجراء تنظيمي ولا يقصد به قطع او وقف المساعدة، بل تحديث البيانات للوقوف على مدى استحقاق استمرار الصرف من عدمه.

