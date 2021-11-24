«الصحة»: لقاح «فايزر» للجرعة التنشيطية

وطن النهار

أكد عضو لجنة اللقاحات في وزارة الصحة د. خالد السعيد ان الجرعة التنشيطية ستكون من لقاح «فايزر» لمن تلقى لقاح «فايزر» او «أكسفورد» في السابق.

وقال في تغريدة على حسابه بـ«تويتر» ان وزارة الصحة حينما اعلنت عن الجرعة التنشيطية للقاح «كورونا» لجميع البالغين من عمر 18 عاما فستكون الجرعة بعد 6 أشهر من الجرعة الثانية للعموم، وبعد شهر على الأقل لزارعي الأعضاء او من يتلقى علاج مثبط للمناعة.

وأعلنت مديرة ادارة خدمات نقل الدم في وزارة الصحة د. ريم الرضوان ان منظمة بنوك الدم الأميركية AABB جددت الاعتراف بمختبرات امراض الدم والمناعة ونقل الدم والفحوصات الجينية التي تشمل مختبرات بنك الدم المركزي ومركز الشيخة سلوى الصباح للخلايا الجذعية والحبل السري.

وقالت في تصريح لـ«كونا» ان حصول ادارة خدمات نقل الدم في الوزارة على الاعتراف الدولي من قبل المنظمة منذ عام 1989 حتى الآن جاء لتحقيقها اعلى معايير الجودة في خدمات نقل الدم.

وأضافت ان ادارة خدمات نقل الدم تستقبل زيارات فرق التفتيش العالمية بشكل دوري كل عامين لتجديد الاعتراف الدولي الا انه ولظروف جائحة «كورونا» تم التدقيق عن طريق تقنية الاتصال الافتراضي من قبل مقيمين مدربين تدريبا خاصا للتأكد من مستوى الأداء الفني والاداري لادارة خدمات نقل الدم ومعايير الجودة العالية التي حددتها المنظمة.

وأفادت بأن ادارة خدمات نقل الدم المتمثلة في بنك الدم المركزي ومركز الشيخة سلوى الصباح للخلايا الجذعية والحبل السري ومركز التعاونيات لنقل الدم قدمت الكثير من اوراق العمل خلال الفترة من 21 الى 23 نوفمبر الحالي عن طريق تقنية الاتصال الافتراضي والتي تعكس الأولوية القصوى لتوفير الدم المناسب والآمن للمرضى بمستوى عال من الخبرة المهنية والتقنية التي تسهم في جودة العمل وذلك لاتمام متطلبات الاعتراف الدولي.

وأشارت الى ان بنك الدم المركزي يعد الوحيد عربيا الذي تم الاعتراف به لتطبيقه اربعة معايير عالمية وهي معايير المختبرات المرجعية ومعايير نقل الدم ومعايير التبرع بالدم ومعايير المختبرات الجينية.

ولفتت الى ان مختبرات الفحص الجيني لفصائل الدم انضمت الى قائمة الاعترافات لتصبح الكويت الثالثة عالميا كمركز يحتوي على مثل هذه المختبرات حيث ان هذه المختبرات نقلت من بنك الدم المركزي الى مركز الشيخة سلوى الصباح خلال جائحة كورونا ما يؤكد الالتزام بمعايير الجودة العالمية.

وبينت الرضوان ان تلك المختبرات تساعد على حل مشاكل متعددة خلال البحث عن فصائل الدم النادرة وخصوصا لمرضى (التلاسيميا) ومرض (الأنيميا المنجلية) باستخدام احدث التقنيات التي تعتمد على الفحص الجيني لفصائل الدم.

مرجعية عالمية

بدورها قالت المدير الطبي ومراقب الخدمات الطبية والتوجيه في ادارة خدمات نقل الدم الدكتورة حنان العوضي في تصريح مماثل ان تلك المختبرات التي تم الاعتراف بها انضمت الى مختبرات مرجعية عالمية حيث يوجد 65 مختبرا في الولايات المتحدة وبذلك اصبحت مختبرات بنك الدم المركزي والمراكز التابعة له الثالثة عالميا بعد البرازيل وايطاليا خارج الولايات المتحدة الأميركية.

وذكرت العوضي ان هذا الاعتراف يسهم في تطوير واستكمال سجل المتبرعين ذوي الفصائل النادرة وتطوير طرق فحص الدم للمرضى ذوي الاحتياجات الخاصة بنقل الدم اضافة الى انه يسهم في استبدال العينات والمتبرعين ضمن قاعدة بيانات عالمية. يذكر ان «بنوك الدم الأميركية AABB» منظمة دولية غير هادفة للربح وتمثل الأفراد والمؤسسات العاملة في مجالات نقل الدم والمعالجات الحيوية.

