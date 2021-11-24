سعد الفندي: جميع وزارات الدولة تحتاج لرفع الكفاءة وصقل المهارات

وطن النهار

أكد وكيل وزارة الاعلام المساعد لشؤون الاذاعة سعد الفندي ان جميع وزارات الدولة والوظائف الاشرافية بحاجة لدورات رفع الكفاءة وصقل المهارات في التخطيط الاستراتيجي للمساهمة في تنفيذ خطة الدولة، لافتا الى انه اطلع على محتوى الموسم التدريبي القادم لوزارة الاعلام والذي سيكون تحت اشراف مستشار معالي الوزير المهندس وائل يوسف المطوع رئيس رابطة اعضاء هيئة التدريب في الكليات التطبيقية.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها الفندي لمقر رابطة اعضاء هيئة التدريب في منطقة الشامية للاطلاع على سير الدولة الأولى بالموسم التدريبي والتي جاءت تحت عنوان «مفاهيم التخطيط الاستراتيجي» ويحاضر بها د. حمد الصقر، وهي الدورة الأولى التي تنظمها الرابطة في مقرها الجديد بالشامية، وتقام بالتعاون مع وزارة الاعلام خلال الفترة من 21 الى 25 نوفمبر 2021.

وقال الفندي ان محتوى الموسم التدريبي الجديد لوزارة الاعلام محتوى متميز ويواكب الخطط الحديثة للمدارس التدريبية سواء في مجال الاعلام او مجال التدريب وكذلك متوافق مع الخطة الاستراتيجية لوزارة الاعلام 2021- 2026 وركائز خطة كويت جديدة 2035، متمنيا ان تكون هناك استفادة اكبر من هذه الدورات للعاملين في وزارة الاعلام او وزارات الدولة بشكل عام.

وأوضح ان اللغة العربية هي اللغة الأم لكل عربي ولابد من الاهتمام بها، مشيرا الى انه قد لاحظ وجود بعض الاهمال باللغة العربية وعدم الاهتمام بها، لذا فقد اصدر تعميما لاذاعة الكويت بأن تكون جميع المفردات المستخدمة في تقديم البرامج باللغة العربية الفصحى، وفيما يخص اللهجة المحلية فهي موجودة بالمحطات الأخرى، ومستمرين في عقد دورات تدريبية للمذيعين والمعدين داخل مبنى الاذاعة والتلفزيون لتقوية اللغة العربية وكيفية التعامل مع الميكروفون، اضافة لوجود دورات في مجال التجويد من خلال الاستعانة بعدد من شيوخ الدين الأفاضل، وهناك متابعة مستمرة لجميع الفرق البرامجية ليستمروا على هذا النهج والمحافظة على اللغة العربية.

من جانبه عبر مستشار وزير الاعلام ورئيس الرابطة المستشار وائل المطوع عن سعادته باستئناف تقديم الدورات التدريبية في المقر الجديد للرابطة، لافتا الى ان المركز التدريبي يضم عدد 4 قاعات تدريبية ومختبرين على اعلى مستوى، حيث تم تجهيزها بأحدث التقنيات وجميع سبل الراحة للمشاركين بالدورات.

وأوضح ان الفترة المقبلة ستشهد تقديم العديد من الدورات التدريبية لمنتسبي الرابطة ومع جهات عدة بقطاعات الدولة المختلفة لرفع كفاءة منتسبي هذه القطاعات واكسابهم المهارات اللازمة لضمان الأداء الفعال وتعزيز معارف ومهارات المشاركين بما يعود بالنفع عليهم وعلى المجتمع.

