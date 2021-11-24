«الخدمة المدنية»: 4 آلاف و682 مواطناً مرشحون للعمل

وطن النهار

اعلن ديوان الخدمة المدنية عن ترشيح اسماء 4682 من المسجلين في نظام التوظيف المركزي، وقال ان عليهم مراجعة جهة الترشيح مباشرة للعمل في الجهات الحكومية، والراغبين بالعمل في وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة من المسجلين بقوائم التوظيف لدى الديوان.

وأشار الديوان حسب الاحصائية المعلنة في موقعه الرسمي الى انه تم ترشيح 2569 تخصصا جامعيا فأعلى، ومن حملة دبلوم 1475، وحملة شهادة الثانوية العامة 315، في حين تم ترشيح 185 من متوسطة بدورة سنتين فأكثر، وترشيح 138 من حملة شهادة متوسطة فأقل.

وأكد مصدر مطلع ان الديوان مستمر في تلقي الاحتياجات الوظيفية من قبل الجهات الحكومية بهدف اصدار دفعات جديدة من المرشحين لاحقا، لافتا الى ان ذلك يأتي في اطار التنسيق والتعاون المستمر بين ديوان الخدمة وجميع الجهات الحكومية لاسيما في تزويد الديوان بالاحتياجات الوظيفية من التخصصات التي تناسب طبيعة عمل كل جهة حكومية.

وأفاد بأن الترشيحات بين فترة وأخرى تعود لمنهجية ديوان الخدمة وجديته في تسريع ادوار الانتظار لكثير من المؤهلات العلمية، بالاضافة الى تفعيل قرار تكويت الوظائف الخاص برفع نسبة المواطنين مقابل غير الكويتيين في الوظائف الحكومية، ومنح الأمان الوظيفي للمسجلين في نظام التوظيف المركزي.

