محافظ حولي كرّم قيادات المرور

وطن النهار

كرم محافظ حولي علي الأصفر وبحضور مدير عام مديرية امن حولي اللواء عبدالله العلي مدير مرور حولي العقيد مبارك الهاجري، ومشرف عام دوريات حولي العقيد بدر القطان، ومساعد رئيس قسم دوريات حولي النقيب سعد بوشهري، في ديوان عام المحافظة صباح اليوم.

وأكد الأصفر بالمناسبة على «الدور الكبير الذي قامت به ادارة مرور حولي من تنظيم ومتابعة مستمرة للطرق لاسيما خلال فترة عودة الطلبة للمدارس والتي تشهد ازدحاما مروريا خلال الفترات الصباحية»، معربا عن امله باستمرار هذه الجهود لراحة المواطنين في مناطق المحافظة وتفادي اي اختناقات مرورية مستقبلاً.

وتقدم بالشكر الجزيل لكل منتسبي وزارة الداخلية تقديراً لجهودهم بقيادة وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي.

