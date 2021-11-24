التزام بانتخابات «الشريعة»

وطن النهار

قال عميد شؤون الطلبة بالوكالة ورئيس اللجنة العليا لانتخابات الجمعيات الطلابية للعام الجامعي 2022/2021 د. سلمان العنزي ان عمادة شؤون الطلبة تحرص في كل عام على ضخ الدماء الشابة من مختلف ادارات عمادة شؤون الطلبة والسعي الى اشراكهم في العملية الانتخابية، وأن العمادة على استعداد كامل للانتخابات الطلابية من خلال فريق العمل في اللجنة العليا للانتخابات.

وأكد ان اللجنة الميدانية زارت العديد من الكليات لاختيار اماكن الاقتراع والفرز المناسبة والتي تضمن خصوصية وسرية الانتخابات، مشيراً الى ان اللجنة المالية مستمرة كذلك في استقبال التقارير المالية من قبل الهيئات الادارية للجمعيات والروابط الطلابية، بالاضافة الى ان اللجنة الادارية مستعدة لاستقبال مندوبي ومرشحي القوائم الطلابية.

وبدوره أشار رئيس لجنة انتخابات طلبة كلية الشريعة والدراسات الاسلامية بدر المطيري الى ان حركة التصويت كانت نشطة منذ البداية حيث بلغ عدد التصويت في تمام الساعة 11 صباحاً للطلاب 337 طالباً من اصل 1173 طالباً، وتقدم المطيري بالشكر لجميع الطلبة بكلية الشريعة والقوائم الطلابية على هذا النظام والانسيابية في التصويت.

