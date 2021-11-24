«البلدي»: لجنة تحقيق محايدة في إعفاءات «أملاك الرجعان»

وطن النهار

في جلسة غير عادية للمجلس البلدي برئاسة أسامة العتيبي قطع بها سيف الرأي القانوني شعرة الشك والتخمين التي أطالت النقاش في إعفاءات رسوم شهادات أوصاف عقارات فهد الرجعان، بموافقة الأغلبية على الطلب من وزير الدولة لشؤون البلدية شايع الشايع في شأن تشكيل لجنة تحقيق محايدة في حيثيات عدم نشر قرار حصر أموال عامة والمتهم فيها فهد الرجعان. وكانت الجلسة قد أنعقدت بشأن تداعيات تأخير نشر قرار إعفاء رسوم شهادات أوصاف عقارات فهد الرجعان في قضية حصر أموال عامة، والتي تقدم بها 9 أعضاء رسمياً لعقد جلسة غير عادية لمناقشة التداعيات المترتبة على عدم نشر القرار في الجريدة الرسمية في حينه. وأكد مدير الإدارة القانونية رجعان الغريب أن عدم نشر القرار في الجريدة الرسمية لا يؤثر على صحته، ويعد نافذا. من جهته، قال عضو المجلس البلدي حمد المدلج، نطالب بالتحقيق لمعرفة مضمون القرار والجهة الطالبة له لمعرفة أن الاجراءات سليمة، مؤكدا أن الطلب أمر إداري ولا يشمل أمانة المجلس البلدي فقط بل يشمل أيضا الجهاز التنفيذي في البلدية والإدارة القانونية. وعلق العضو مشعل الحمضان، أنه إذا كان الطلب لأنه تمت المصادقة عليه من قبل الاعضاء فهذا الأمر مرفوض، مطالبا بالاستيضاح حول هذه النقطة بالتحديد، فيما قال العضو الدكتور حسن كمال إن قرار البلدي يعتبر « نافذا»، لاسيما أن الجهة المستفيدة هي النيابة التي تحقق في هذا الأمر، بغض النظر أن قرار المصادقة تم نشره في الجريدة الرسمية أو لم يتم نشره..

لا للمفاجآت

بدوره، قال نائب المدير العام لشؤون قطاع المساحة في البلدية عبدالله عمادي، إن قرار الاعفاء تم استلامه وتوزيعه على الإدارات المعنية في البلدية، حيث تم استلام 33 معاملة تم تسجيلها وتنفيذها.

وتساءل العضو حمود عقله هل تحصن قرار البلدي ويعتبر نافذا، حيث إن هناك فترة 60 يوما يجوز الطعن فيه، مشددا أن القرار مرتبط في عدة خصوم وكل خصم له أحقية في أن يقدم اعتراضه.

وطالب كل الجهات المعنية بالتعاون من أجل تحصين قرار البلدي لعدم الوقوع في مفاجآت مستقبلية.

وأكد مدير الإدارة القانونية رجعان الغريب أن القرار متحصن من تاريخ نشره، وهناك حق بالتظلم إن وجد.

وعلق العضو حمد المدلج: نحن لا نريد حدوث مفاجآت ونطالب بتحصينه، متسائلا هل هناك تعمد في هذا الأمر أو يعتبر خطأ إداريا ولانريد أن يتحمل البلدي هذه الإشكاليات..

وشكر نائب رئيس البلدي عبد الله المحري أعضاء المجلس البلدي بالتصدي لسراق المال العام والتصويت في اعفاء الرسوم ليتم السير في هذه القضية المهمة، مؤكدا بانه تم تنفيذ 33 معاملة من قبل الجهاز التنفيذي في البلدية.

واشار إلى أن مكتب المجلس ناقش في حضور عدد من الاعضاء الذين تقدموا بطلب الجلسة هذا الموضوع، حيث الاتفاق وتمت المصادقة عليه من حيث الرأي القانوني، مستغربا من رأي عدد من الاعضاء في توضيح قد اطلعوا عليه في وقت سابق.. وتمت الموافقة.

وعلق العضو الدكتور علي بن ساير بأنه لم يتم تسيس الموضوع، وماتم المطالبة فيه توضيح لمعرفة الإجراءات.

لجنة تحقيق

بدوره، استهل عضو المجلس البلدي مشعل الحمضان حديثه بشكر الاعضاء الذين طالبوا بعقد جلسة خاصة لمناقشة القرار، مثمناً حرصهم على المال العام، ومؤكداً الدور البارز للأمانة العامة للمجلس وجهود موظفيها المخلصة في العمل، معرباً عن أسفه الشديد لاتجاه بعض وسائل الاعلام الى شيطنتها ومحاولة توريطها بشبهات فساد.

وأضاف أن هناك تمايزا في التعامل مع الشق القانوني للقرار، مشيراً الى ان الهيكل التنظيمي لأمانة المجلس البلدي ليس من مهامه النشر للقرارات في الجريدة الرسمية، وهي من اختصاصات الجهاز التنفيذي، متسائلاً كيف تصدر البلدية شهادات مواصفات لاملاك الرجعان قبل نشر قرار المجلس البلدي في الجريدة الرسمية ؟ مطالباً بتشكيل لجنة تحقيق لمحاسبة الجهاز التنفيذي بشأن ذلك، مستنداً الى نص المادة 21 من القانون التي تعطي الحق لأعضاء المجلس البلدي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن البلدي والتحقيق في الموضوعات التي تخصه، نافياً تشكيكه بأي عضو من الأعضاء ومؤكداً توجيهه النقد والطعن للموضوع ذاته. اما عضو المجلس أحمد هديان فعرض في مداخلته نص المادة 25 في قانون البلدية، والتي تشير الى تحديد مدة 15 يوماً لمصادقة وزير البلدية او اعتراضه على توصيات واقتراحات المجلس البلدي، وبعد انقضاء تلك المدة تعتبر قرارات البلدي نافذة، وبناء عليه يعتبر قرار البلدي موضوع المناقشة نافذاً ولا يمكن الطعن عليه. من جهته، أكد عضو المجلس حمد المدلج ان الجلسة الخاصة تستهدف الاحاطة بكل حيثيات القرار، والتأكد من سلامة الاجراءات القانونية وعدم احتمالية الطعن عليه من قبل الخصوم في اطاره، مشيرا الى أن صدور اي قرار من قبل أي جهة حكومية معنية كهيئة الفتوى والتشريع بشأنه قد يتسبب في اعادته للمربع الأولى، خصوصاً مع وجود أيادي خفية تعمل على تعطيله.

وأكد عضو المجلس البلدي عبدالسلام الرندي على توجيه اللوم في الأمر برمته للجهاز التنفيذي بصفته الجهة الوحيدة والمعنية بنشر قرارات المجلس البلدي في الجريدة الرسمية، مشيراً الى النقلة النوعية التي أحدثتها الأمانة العامة للمجلس ومشيداً بجهودهم ومؤكداً عدم اضطلاعهم بأي خطأ في مسالة التأخر بنشر القرار في الجريدة الرسمية.

بدورها قالت العضو مها البغلي إن دور المجلس البلدي واضح ولا يخالف القوانين ولا تشكيل اللجان، مؤكدة أن ما تم التطرق اليه كان قد تم الاتفاق عليه في اجتماع مكتب المجلس.

