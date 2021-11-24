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محافظ العاصمة: إخلاء 43 عقاراً تمهيداً لهدمها


أكد محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد أن 43 عقارا متهالكة تشوه المنظر العام في بنيد القار وشرق والدسمة والدعية تم إخلاؤها كلياً وجاهزة للهدم. وفي تصريح صحافي أدلى به على هامش الزيارة الميدانية التي قام بها إلى بعض مناطق المحافظة ورافقه خلالها رئيس فريق طوارئ بلدية العاصمة وأعضاء الفريق وعدد من مسؤولي المحافظة، قال الخالد: إن المحافظة توجه الشكر إلى ملاك العقارات على سرعة استجابتهم لفريق العمل والقيام بإخلاء تلك العقارات تمهيدا لهدمها وإعادة بنائها. من جهته، أكد رئيس فريق طوارئ بلدية العاصمة زيد العنزي أن فريق طوارئ العاصمة لن يألو جهداً في ملاحقة متجاوزي الأنظمة والقوانين والتعدي على الاملاك العامة.


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