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وطن النهار

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«بلدية مبارك» أزالت 927 إعلاناً عشوائياً


أوضح مدير ادارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية بفرع بلدية مبارك الكبير طلال العقاب ان الجولات الميدانية التي نفذها الفريق الرقابي بالادارة على جميع الانشطة التجارية بالمجمعات والبقالات والمطاعم والجمعيات التعاونية خلال اكتوبر الماضي اسفرت عن تحرير 253 مخالفة بعد الكشف والمرور على 1356 محلاً فضلا عن تحرير 14 امر صلح. واضاف انه قد تمت ازالة 927 اعلانا عشوائيا مخالفا من الساحات والميادين، مبينا ان تلك الاعلانات تنوعت ما بين 846 ورق مقوىا وخفيفا و63 قماشا، و18 حديداً تعمل على اعاقة الرؤية وتشويه المنظر الحضاري للبلاد.


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