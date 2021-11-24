«الأعلى للتخطيط» واصل تنظيم ورش عمل حول صياغة التشريعات

وطن النهار

تستضيف الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وبعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الكويت ثلاث ورش عمل حول التخطيط التشريعي وعمل السياسات والصياغة التشريعية في يومي 22 و 29 نوفمبر الحالي بالإضافة إلى يوم 6 ديسمبر 2021.

وتناولت ورش العمل موضوعات مهمة مثل هيكل وإدارة البرامج التشريعية وكذلك مناهج تقييم تأثير التشريعات المقترحة وتسلط ورش العمل الضوء أيضاً على أهمية المشاورات العامة في صنع السياسات وعملية صياغة التشريعات والامتثال للالتزامات الدولية ووضع سياسات من شأنها تجنب الأعباء الإدارية غير الضرورية.

وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد المهدي: نحن في الامانة العامة للتخطيط نعمل على تحديث وتنشيط آليات صياغة السياسات لتتماشى بشكل أفضل مع رؤية الكويت 2035. على وجه التحديد، كما نعمل على تحويل الحكومة لتصبح أكثر مرونة وقابلة للتكيف ومهيئة لدخول الكويت إلى مستقبل واعد وأكثر استدامة.

وأضاف: لا يمكننا بناء منزل بدون أساسات متينة، ونحن من خلال ورشة العمل هذه، نبحث في أفضل الممارسات من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومؤسسات الاتحاد الأوروبي في مسائل مثل: صياغة القانون، وتحليل الكلفة التشريعية، والمشاورات العامة، والتغلب على العقبات الإدارية التشريعية. سيكون هذا أحد الأسس التي سنبني عليها لتعزيز رؤية الكويت 2035 إلى واقع ملموس.

