«الائتمان» بحث تبادل الخبرات وفرص وآفاق التعاون مع البنك الدولي

وطن النهار

كشفت المتحدثة باسم بنك الائتمان حباري الخشتي عن اجتماع مشترك ضم بنك الائتمان مع وفد من مجموعة البنك الدولي قام بزيارة الى بنك الائتمان، لافته الى أن زيارة الوفد

تأتي في سياق التعاون الإيجابي مع مجموعة البنك الدولي الذي يعمل في تشجيع النمو الاقتصادي الشامل حول العالم.

واضافت ان الجانبين تبادلا الحوار والخبرات حول فرص وآفاق التعاون بين (الدولي والائتمان) وسبل ووسائل تفعيله على نحو يكفل الارتقاء بمستوى الخدمات ويحقق مصلحة المواطنين، لاسيما في مجال التمويل العقاري واستدامة تمويل الوحدات السكنية للمواطنين، مشيرة الى أن المضف رحب بالوفد كما أشاد بقدرات وكفاءة البنك الدولي بتقديم الدعم لمختلف القطاعات الحكومية مؤكدا استعداد (الائتمان) الدائم للتعاون وتبادل الخبرات.

واوضحت أن وفد الدولي أشاد في ختام اللقاء بالدور الذي يقوم به بنك الائتمان بوصفه أحد الصروح الوطنية التي يفخر بها المواطن بمسيرته الطويلة والحافلة بالعطاء لاسيما وأن البنك الدولي يختص بالمجال التنموي منذ زيارته الأولى للكويت عام 1961.

