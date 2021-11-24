معهد دسمان: 55 مليوناً مصابون بالقدم السُّكريّة في الشرق الأوسط

وطن النهار

نظم معهد دسمان للسكري، ورشة عمل متخصصة استمرت لثلاثة أيام حول الوقاية من مضاعفات القدم السكرية والتعامل معها، وذلك بهدف زيادة المعرفة والمهارات في تقييم وعلاج مشاكل القدم الشائعة ومضاعفات القدم السكرية، بما يتماشى مع الإرشادات الدولية الحالية. وقال المعهد في بيان صحافي إن البرنامج أقيم في مقر المعهد وحضره متخصصون في الرعاية الصحية، حيث تعلم المتدربون مهارات تقييم وعلاج القدم لدى مرضى السكري باستخدام طرق التقييم والعلاج المبني على الأدلة، وذلك بهدف الحد من تقرح القدم السكرية وبترها. وأضاف أن تنظيم هذا البرنامج وتدريب الحاضرين أشرف عليه كل من اختصاصية أولى لرعاية القدم السكرية كاي كان واستشاري الأعصاب في المعهد د. عبدالله العجمي.

وأوضح أن الورشة زودت المشاركين بالمعرفة والمهارات اللازمة لتقييم القدم لدى مرضى السكري، وفحص وتصنيف خطر إصابة الفرد بتقرح القدم وتوفير التعليم المناسب الذي يمكن المرضى من الرعاية الذاتية والوقاية من القرح.

وأشار معهد دسمان إلى أن مشاكل القدم تعتبر من الأسباب الرئيسية للاعتلال لدى مرضى السكري، لافتا إلى أن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعتبر من بين أعلى معدلات انتشار مرض السكري في العالم.

وقال إن التقديرات تشير إلى أنه في عام 2019 يوجد ما يقرب من 54.8 مليون بالغ مصاب بمرض السكري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى أكثر من الضعف بحلول عام 2045.

