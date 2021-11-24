الكويت أضاعت الإصلاحات.. وصدمة انخفاض النفط تتكرر

مال وأعمال

«رب ضارة نافعة»، هكذا وصف خبراء واقتصاديون لـ«النهار»، ما يحدث في اسواق النفط العالمية من تذبذب سعري على وقع بدء الدول المستهلكة سحب مخزونها النفطي وهبوط اسعار النفط لمستويات تقل عن 80 دولاراً للبرميل للمرة الأولى منذ أشهر.

وأوضح الخبراء، ان التراجع في اسعار النفط سيدفع الحكومة نحو ترشيد الانفاق والاسراع في تنفيذ المشروعات التنموية المؤجلة والتي تعد ركيزة رئيسية للاصلاحات الاقتصادية المطلوبة على المدى الطويل.

وأشار آخرون الى ان السحب من الاستراتيجي النفطي عليه ضوابط وموافقات حكومية يجب استيفاؤها من قبل برلمانات دول العالم، لافتين الى ان تأثير قرار السحب سيكون نفسياً على الأسواق ولن يؤثر بشكل كبير على المستوى السعري الذي سيعاني التذبذب فترة، الا انه سيعاود الارتفاع فوق مستوى 85 دولاراً للبرميل في 120 يوماً المتبقية من السنة المالية الحالية 2021/2022.

واستدركوا ان تراجعاتها وارتفاعها يعود بالأساس للاتفاق السعودي - الروسي حول مستويات الانتاج والذي بدوره يؤثر وبشكل كبير على مستويات الأسعار في السوق العالمي.

وتوقع آخرون انخفاض مستويات العجز المالي لأكثر من 90% مقارنة بالعام المالي الماضي 2020/2021 وأن متوسط سعر النفط الكويتي لكامل السنة المالية سيكون عند مستوى 78 دولاراً للبرميل.

وفيما يلي التفاصيل:

خفض الإنفاق

في البداية، قال استاذ الاقتصاد في جامعة الكويت د. عباس المجرن ان انخفاض اسعار النفط عن المستويات الحالية،لا شك انه سيؤثر سلبا على الميزانية ونسب العجز حسب التراجع في الأسعار، مؤكدا ان العجز في الميزانية سوف يزيد حال انخفاض سعر النفط عن السعر التعادل.

وأوضح د. المجرن ان الكويت سوف تضطر الى تخفيض الانفاق والمصروفات في بعض الجوانب في حال استمرار مستويات الأسعار في الانخفاض، مشيرا الى انه اذا استمر المستويات على نفس المستويات الحالية سوف يكون هناك فسحة مالية في عمليات الانفاق والمصروفات ما يعني توازن الجوانب الواردات والمصروفات في الميزانية.

وفيما يتعلق بعمليات السحب من المخزون الاستراتيجي للنفط قال د. المجرن ان السحب من المخزون له اثر سلبي على مستويات الأسعار، خصوصا وان كانت عمليات السحب من اكثر من جهه عالمية، مما سيؤدي الى تزايد كميات المعروض النفطي وبالتالي سيؤثرعلى مستويات الأسعار انخفاضا عن المستويات الحالية.

ولفت الى ان المخزون الاستراتيجي للنفط موجود في عدد من دول العالم ابرزها الولايات المتحدة واليابان والصين وأستراليا ودول الاتحاد الأوربي، مشيرا الى ان الكميات الأكبر من المخزون تتركز في الولايات المتحدة بكميات تقدر بـ 700 مليون برميل من النفط الخام.

أزمة حقيقية

ومن جانبه قال الخبير في الشؤون النفطية الدكتور عبدالسميع بهبهاني ان الضجة التي تحدث بسبب السحب من المخزون الاستراتيجي تعتبر قضية معقدة وتؤثر سلبا على اسعار النفط وهو ما حدث فعليا خلال الأيام الماضية.

وأوضح ان الازمة الحقيقية على اوضاع النفط وتصاعد مصادر الطاقة تعتبر ازمة جيوسياسة في واقع الامر، نظر لمعاناة المستثمرين في الولايات المتحدة في الاستثمار في قطاع الطاقة وهو ما ادي الى قفزات في اسعار النفط وهي قفزات تعود لعثرة الامداد من النفط.

وأشار الى ان الولايات المتحدة تمارس الضغط الجيوسياسية على دول اسيا لضخ كميات من المخزون الاستراتيجي من النفط، موضحا ان الولايات المتحدة لم تضخ حتى الان الا 5 ملايين برميل وهي نسبة استخدام يومي فقط.

وذكر ان وكالة الطاقة الدولية بينت ان المخزونات العالمية قاربت للوصول الى مستويات 5 سنوات والاطلب العالمي متقارب الى 79 مليون برميل يوميا وهو ما يتناقض في الانناج والضغط على اوبك وهو ما يوض الن الأسعار هي المشكلة وليست كميات الانتاج.

وأضاف ان الانهيار السابق قبل سنة ونصف والفائض في المخزون العالمي حتي وصل الى مليار برميل في المخزونات العالمية، مؤكدا ان اوبك ادرك الدرس في القرارت الخاصة بالانتاج،لا سيما فيما حدث خلال الفترة الماضية من الانخفاضات الكبيرة للأسعار.

وأضاف ان التراجع في اسعار النفط على وقع السحب من الاستراتيجي النفطي لبعض الدول المستهلكة مثل اليابان ودول اوروبية لكبح جماح اسعار السلع لن يصمد طويلاً وأن الأسعار ستسجل 85 دولاراً للبرميل وتعاود التراجع مرة اخرى لمستويات 80 دولاراً او اقل بدولارين، متوقعاً بلوغ سعر النفط الكويتي 78 دولاراً للبرميل خلال السنة المالية 2021/2022.

وعن تأثير التراجع على المالية العامة للدولة، اوضح بهبهاني انه يتوقع تراجع عجز الميزانية بواقع 90% مقارنة بالسنة المالية السابقة 2020/2021.

وقال ان المحك الرئيس لتحديد اسعار النفط بيد الدول المنتجة وتحديداً السعودية وروسيا واللتان تنتجان قرابة 28.5 في المئة من اجمالي الانتاج العالمي.

سياسة النفس الطويل

ومن جانبه قال أستاذ هندسة البترول في جامعة الكويت والخبير النفطي د. احمد الكوح ان دول «اوبك» لن تتراجع عن سياستها طويلة المدى في اسعار النفط، مؤكدا ان سياسة الولايات المتحدة بدفع الحكومات لاستخدام المخزون الاستراتيجي لن يثني دول «اوبك» عن سياستها الانتاجية المتبعة لا سيما ان دول «اوبك» تأكدت من ثبات موقفها ونجاح تلك السياسة في استقرار مستويات الأسعار عند الحدود المرغوب فيها.

وأوضح د. الكوح ان ميزانيات الدول المنتجة لا بد ان تتأثر حال انخفاض كبير في الاسعار، مبينا ان الدول المستهلكة تريد التأثير اللحظي والوقتي على الأسعار وهو ما لم يحدث لان الأسعار لها طبيعة قصيرة وطويلة الأمد، مشيرا الى ان السبح من المخزون يؤثر على الأسعار ولكن ليس على المدى البعيد.

