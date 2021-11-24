«أوبك +» عليها إيقاف الزيادة الشهرية للسوق

مال وأعمال

نصح الدكتور أحمد الكوح دول «أوبك بلس» بايقاف الزيادة الشهرية التي قررتها في الاجتماعين الأخيرين وهي 400 ألف برميل نظرا للتحدي والحركة الدولية المنظمة التي تنظمها الولايات المتحدة للضخ من المخزونات الاستراتيجية لكبح جماح الأسعار. المزروعي: اجتماع «أوبك+» 2 ديسمبر للنظر في الأحجام بالسوق قال وزير الطاقة الاماراتي، سهيل المزروعي، ان الاجتماع الوزاري لأعضاء اوبك وغير الأعضاء في 2 ديسمبر سينظر في الأحجام بالسوق ويتخذ قرارا بناء على تلك الحقائق. وأضاف المزروعي، انه يجب الا يكون هناك قلق بشأن الربعين الأول والثاني. وتابع: «لا منطق في زيادة حصتنا» ضمن اتفاق «أوبك+». من جهة اخرى، قال وزير الطاقة الاماراتي، ان بلاده بدأت بناء اول محطة هيدروجين صديقة للبيئة بالشرق الأوسط، مؤكدا ان اختبارها يجري الآن في الامارات. وتراجعت اسعار النفط بعد اعلان بعض الدول منها الولايات المتحدة والصين عن السحب من الاحتياطي الاستراتيجي، في وقت اشارت فيه «أوبك+» الى ان السحب من الاحتياطيات الاستراتيجية غير مبرر نظرا لوضع السوق الحالي. حذرت «أوبك+» من اعادة النظر بقرار زيادة الامدادات بـ 400 الف برميل يوميا، بشكل شهري، بحسب اتفاقها السابق، اذا تم السحب من الاحتياطيات.