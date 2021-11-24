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مال وأعمال

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الهند تفرج عن 5 ملايين برميل


أعلنت الهند عن الافراج عن 5 ملايين برميل نفط من احتياطياتها الاستراتيجية بالتنسيق مع دول اخرى.


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