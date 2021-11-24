الأربعاء 24 نوفمبر 2021 ,19 ربيع الآخرة 1443
رقم العدد:
4328
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عماد جواد بو خمسين
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الهند تفرج عن 5 ملايين برميل
أعلنت الهند عن الافراج عن 5 ملايين برميل نفط من احتياطياتها الاستراتيجية بالتنسيق مع دول اخرى.
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