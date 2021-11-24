«بوبيان» أطلق حملة جديدة لعملائه من حاملي بطاقاته الائتمانية

مال وأعمال

أطلق بنك بوبيان حملة جديدة تمنح جميع عملائه من حاملي البطاقات الائتمانية و بطاقات الدفع المسبق فرصة الدخول في السحب وإمكانية ربح أميال للسفر على الخطوط الجوية الكويتية وقسائم شرائية وغيرها وذلك عند الدفع باستخدام بطاقات بوبيان الائتمانية داخل أو خارج الكويت أو من خلال التسوق عبر الإنترنت.

وقال المدير التنفيذي لإدارة البطاقات في بنك بوبيان يوسف الماجد «نسعى دائماً إلى تقديم كل ما يجعل عملائنا مميزين وذلك نظراً لما ننفرد في تقديمه إلى جميع الشرائح ومحاولة فهم اهتماماتهم و احتياجاتهم وتقديمها لهم في صورة منتج أو عرض مميز وهو ما يجعلنا دوماً الأقرب لهم».

وحول حملة «اربح مع بطاقات بوبيان الائتمانية» أوضح الماجد انها جاءت انطلاقاً من فهم البنك لاحتياجات ومتطلبات هذه الشريحة من العملاء ، حيث تتميز بمجموعة متنوعة وقيمة من الجوائز الشهرية التي تصل إلى 37 فائزاً من عملاء بوبيان من حاملي بطاقات بوبيان الائتمانية وذلك ابتداءً من نوفمبر 2021 وحتى فبراير 2022.

واضاف ان حملة «بطاقات بوبيان الائتمانية» تتميز بمضاعفة فرص الربح ومنح العملاء فرصاً كثيرة لدخول السحب، بمعنى ان العميل يمكنه ان يحظى بأكثر من فرصة للمشاركة في السحب وذلك بعد التسجيل في الحملة عبر الموقع الإلكتروني لبنك بوبيان.

وحول فرص الفوز قال الماجد انه يمكن للعميل الحصول على فرصة واحدة لكل 100 دينار يتم انفاقها داخل الكويت، وفرصتين لكل 100 دينار يتم انفاقها خارج الكويت او خلال التسوق عبر الانترنت، بالاضافة إلى ثلاث فرص لكل 100 دينار يتم انفاقها عند الدفع باستخدام الساعات والهواتف الذكية.

وأكد الماجد ان جميع العملاء المؤهلين للدخول في السحب من حاملي بطاقات بوبيان الائتمانية وبطاقات بوبيان المسبقة الدفع يمكنهم الفوز بإحدى جوائز الحملة القيمة شهرياً خلال فترة الحملة، حيث يمكن لعميل بوبيان الحصول على مليون ميل سفر من الخطوط الجوية الكويتة من خلال عضوية (نادي الواحة) او قسيمة شرائية بقيمة 5,000 دينار من The Lounge & StepTwo بجانب الحصول على إقامة ليلتين في احدى فلل فندق ومنتجع الجميرا بشاطئ المسيلة.

