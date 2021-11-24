«وربة» شريك استراتيجي في أكاديمية «برازوكا»

مال وأعمال

أعلن «وربة» عن إبرام اتفاقية شراكة استراتيجية مع أكاديمية برازوكا الرياضية لكرة القدم، والتي بموجبها سيتولى البنك رعاية أنشطة الأكاديمية خلال عام 2022. وقد أكد المدير التنفيذي للاتصال المؤسسي في بنك وربة أيمن المطيري بعد توقيع عقد الشراكة أن البنك يعتزم عقد المزيد من الشراكات مع عدة جهات تُعنى بجيل الشباب وتدعم مسيرتهم الرياضية والكروية خاصة. وأوضح المطيري أن هذا التوجه لبنك وربة، هو في إطار مساهمات البنك الفاعلة نحو توجيه طاقات الشباب منذ الصغر لممارسة الأنشطة الرياضية التي تنعكس إيجاباً على صحتهم البدنية وتمكنهم من عيش نمط حياة صحي وسليم.

من جانبه، عبر المدير الفني لأكاديمية برازوكا الرياضية لكرة القدم الكابتن علي فلاح، عن سعادته برعاية بنك وربة لأنشطة الأكاديمية وعلى حرصهم لدعم الكوادر الشبابية والنهضة بالكرة الكويتية وتحفيز الشباب الكويتي على ممارسة رياضة كرة القـدم ولتعليم أبنائنا وتأهيلهم واحترافهم وصقل وتنمية المهارات الكروية.

وأضاف الكابتن علي إننا نحرص بالأكاديمية على تنمية القدرات البدنية للاعبين حيث يتم التعامل معهم بطريقة علمية تربوية أكاديمية وتحسين مهارات اللاعبين وبث روح المنافسة والثقة والاعتماد على النفس وكذلك تقديم النصائح للاعبين وتحفيز الشباب الكويتي للابداع والتميز من أجل تخرّج جيل رياضي أخلاقي تربوي يخدم وطنه. وأكمل المطيري مشيراً إلى أن الأجيال اليوم تعي مخاطر السمنة وعدم الاهتمام باللياقة البدنية وهي تحتاج إلى الدعم وتبصير مسيرتها لمكافحة هاتين الآفتين وهنا يأتي دور « وربة» في نشر الوعي والمعرفة وأيضا التحفيز لاتخاذ الخطوة الأولى في هذا الاتجاه لتحقيق الهدف الرئيس وهو حياة صحية خالية من الأمراض.

وأشار المطيري من جانبه إلى أهم المبادرات الرقمية التي أطلقها «وربة» تطبيق «Fayez» الحصري لرياضة المشي، ويعتبر حلاً رقمياً يتعلق بالشأن الاجتماعي والصحي وبالأخص بمسألة الحد من آثار السمنة الناتجة عن قلة الحركة والطعام غير الصحي، وهذا التطبيق الحصري هو الأول من نوعه على صعيد دولة الكويت وصمم لكي يحفز المجتمع نحو المحافظة على صحتهم من خلال ممارسة رياضة المشي ولمكافأتهم على تحقيق أهدافهم.

وأضاف المطيري أن تطبيق «Fayez» يتميز بأنه سهل الاستخدام ذو تصميم مبتكر، وجذاب، ويمكن تحميله من خلال Apple App Store أو Google Play على الجهاز الذكي، والبدء في رحلة «Fayez» لممارسة رياضة المشي، والتحديات المختلفة، موضحاً أن تطبيق « Fayez» لا توجد عليه أية رسوم فهو «مجاني»، وبمجرد تحميل التطبيق والتسجيل كمستخدم، سيتم منحك إمكانية الدخول إلى التحديات المختلفة، التي تستطيع المشاركة فيها للفوز بجوائز مختلفة، بالإضافة إلى عروض، و مكافآت حصرية لحاملي حساب السنبلة من عملاء بنك وربة.

