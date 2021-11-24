صرخوه: إنجازات «كامكو إنفست» تحققت مع تنويع مصادر الدخل

مال وأعمال

عقدت كامكو إنفست، مؤتمراً افتراضياً مخصصاً للمحللين ومساهمي الشركة وحملة سنداتها لاطلاعهم على أداء الشركة خلال التسعة أشهر الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2021.

شارك في المؤتمر فيصل منصور صرخوه، الرئيس التنفيذي وهناء طه، رئيس تنفيذي للقطاع المالي ومصطفى زنتوت، رئيس إدارة التسويق وعلاقات المستثمرين الذي استهل المؤتمر بتقديم موجز عن الشركة ولمحة عامة عن الأحداث الرئيسة التي شهدها العالم وأداء الأسواق المالية خلال هذه الفترة.

وأشار زنتوت إلى أن أسواق الأسهم العالمية والخليجية حققت عوائد إيجابية خلال التسعة أشهر حيث ارتفع مؤشر أم أس سي آي لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 32.1%، وسجلت أبو ظبي والسعودية أعلى ارتفاع بنسبة 52.6% و 32.3% على التوالي، فيما ارتفع مؤشر بورصة الكويت بنسبة 23.8%.

وقدم صرخوه شرحاً تفصيلياً عن المركز المالي للشركة وأدائها منذ بداية العام 2021. فقد حققت الشركة العديد من الإنجازات من خلال نموذج أعمالها الذي يركز على تنوع مصادر الدخل وجودة الإيرادات.

وسلط صرخوه الضوء على الأعمال الأساسية للشركة والتي تضم إدارة الأصول والاستثمارات المصرفية والوساطة المالية. فقد نمت الأصول المدارة لصالح العملاء خلال الفترة بنسبة 11.9% ومنذ التأسيس بمعدل سنوي مركب بلغ 13.5% لتصل إلى 14.5 مليار دولار في 30 سبتمبر 2021 جراء استثمارات جديدة والأداء المميز للأصول المدارة.

بدورها، تطرقت هناء طه إلى مركز الشركة المالي والتصنيف الائتماني الذي تتمتع به. فقد حافظت الشركة على تصنيف ائتماني طويل الأجل عند مستوى «BBB» وتصنيف قصير الاجل عند «A3» مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل كابيتال انتليجنس في آخر مراجعة لها في مايو 2021.

كما أشارت طه إلى التزامات الشركة والتي انخفضت بمبلغ 1.3 مليون دينار خلال التسعة أشهر، بانخفاض بنسبة 2.1%، لتصل إلى 63.5 مليون دينار في نهاية سبتمبر 2021. وبلغت نسبة صافي الدين إلى حقوق المساهمين 0.23 مرة (31 ديسمبر 2020: 0.3 مرة).

وختم صرخوه بتأكيده على نهج كامكو إنفست وحرصها على تعزيز مبدأ الشفافية وأن هذا المؤتمر، وإن لم يكن أحد المتطلبات التنظيمية، هو أحد المبادرات للتواصل مع مساهميها وحملة سنداتها والمحللين لإبقائهم على اطلاع دائم بالتطورات في الشركة.

