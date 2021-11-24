«زين» تُقدّم أوّل برنامج رقمي مُتكامل لتسريع الشركات التكنولوجية الناشئة

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عرضت زين أوّل تقرير رقمي مُصوّر للشركات التكنولوجية الناشئة والابتكارات الرقمية في الشرق الأوسط في ختام أعمال النسخة السادسة الافتراضية من برنامج Zain Great Idea الذي أطلقته بالتعاون مع Brilliant Lab لتسريع وتطوير الشركات التكنولوجية الناشئة.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أن العرض الخاص الذي استضافته في سينما VOX بمجمع الأ?نيوز شهد استعراض 25 شركة تكنولوجية ناشئة وصلت إلى المرحلة النهائية من البرنامج، والتي مثّلها مبادرون من 7 دول خليجية وعربية هي: الكويت، السعودية، الإمارات، عُمان، البحرين، مصر، وتونس، حيث استعرضوا نماذج أعمال شركاتهم أمام مجموعة من المُستثمرين والشركات الاستثمارية وشركاء الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقالت إيمان الروضان الرئيس التنفيذي في شركة زين الكويت في هذه المناسبة: «نحتفل هذا العام بعشر سنوات من برنامجنا المُبتكر Zain Great Idea، فهو يُعتبر بلا شك واحداً من أكثر المُبادرات التي أطلقناها نجاحاً في السوق الكويتي كجزء من استراتيجيتنا للاستدامة ودعم الابتكارات التكنولوجية».

وتابعت الروضان بقولها: «قام برنامج ZGI على مدار عقد كامل بتمكين وتدريب أكثر من 1500 شاب من الجنسين من الكويت والعالم العربي، وهو ما يحقق أهداف الشركة في خلق فرص عمل مبتكرة في مجالات أعمال الشركات التكنولوجية الناشئة، من خلال تسريع مشاريع لأكثر من 100 شركة صغيرة ومتوسطة».

وأوضحت الروضان: «وصلت قيمة الاستثمارات في الشركات الناشئة التي قدمها برنامج ZGI إلى أكثر من 6 ملايين دينار (20 مليون دولار أمريكي) حتى اليوم، ويملك 30% من خرّيجي برنامجنا شركات نشطة في الأسواق المحلية والإقليمية، كما قامت 40% من هذه الشركات بجمع رأس مال خاص بها».

وأضافت الروضان: «كما كان مُتوقعاً، فقد كان التحول الرقمي هو قصة النجاح الأكثر شيوعاً للأغلبية من هذه الشركات، إذ يُعتبر برنامج Zain Great Idea في جوهره مُسرعاً للشركات التكنولوجية الناشئة، وقد أثبت الطلب الكبير على هذا القطاع من ريادة الأعمال في الكويت ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن رؤية زين لتحقيق الريادة الرقمية كانت على الطريق الصحيح».

خلال الحفل، قام الرئيس التنفيذي للاستثمار والخدمات الرقمية في مجموعة زين مالك حمّود بتعريف الحضور بالكيان الجديد Zain Ventures العلامة التجارية التي أطلقتها مجموعة زين مؤخراً، وقال خلال حديثه: «أطلقت مجموعة زين كيانها الاستثماري الجديد Zain Ventures لإدارة المحفظة الاستثمارية للمجموعة، إذ سيكون مسؤولاً عن البحث عن أفضل الفرص الاستثمارية في أعمال الشركات الناشئة، رأس المال المغامر، التكنولوجيا المالية «فينتيك»، والفرص التكنولوجية، مع التركيز على الابتكارات الرقمية سريعة النمو».

وتابع حمّود قائلاً: «تأسيس Zain Ventures هو خطوة أخرى في استراتيجيتنا التشغيلية، التي تستهدف تحول المجموعة إلى مشغل خدمات رقمي متكامل، فقد تكوّن لدينا رصيد هائل من النجاحات في مسارنا الاستثماري الممتد في السنوات الأخيرة في كيانات رأس المال المشترك، والشركات الناشئة، وقد أظهرت هذه الخطوة قدرات هائلة فيما يتعلق بتعزيز إيراداتنا في قطاعات النمو الجديدة».

وبيّن حمّود أن برنامج Zain Great Idea لتسريع الشركات التكنولوجية الناشئة سيُعزّز حتماً من رؤية Zain Ventures في فتح آفاق الفرص الاستثمارية بالابتكارات الرقمية والخدمات الإلكترونية وريادة الأعمال في قطاع الشركات الناشئة.

وأفاد قائلاً: «نحن مُستمرون بالبحث عن شراكات استثمارية مُباشرة مع الشركات الناشئة الواعدة في المنطقة وما أبعد من ذلك، وذلك لنقدّم لهم الدعم من عدة جهات كالتواجد الجغرافي وقاعدة العملاء وفرص التوسع والنمو وغير ذلك الكثير».

وتشهد النسخة الأخيرة من ZGI صفحةً جديدة في تاريخ البرنامج، فقد كان خريجو النسخة السادسة من البرنامج أول دفعة من رواد أعمال زين الذين أتموا برنامج ZGI بشكل افتراضي تماماً بسبب الجائحة، ولم يكن هذا الإنجاز سهلاً بأي شكل من الأشكال.

وكان للمبادرين في النسخ الأخيرة من البرنامج فرصة السفر إلى أفضل الوجهات الأكاديمية العالمية في سان فرانسيسكو ولندن وبرشلونة، أما هذه النسخة فقد كان لزاماً على الشركة الإبحار في عالم التعليم الإلكتروني والعمل الجماعي الافتراضي.

إذ لعبت التكنولوجيا دوراً كبيراً في تسهيل الكثير من التحديات والصعاب التي واجهت البرنامج، حيث كان لخريجي هذه النسخة دور كبير في نجاح أعمالها رغم هذه التحديات، وذلك بسبب عزيمتهم وإصرارهم على التعلّم وتحويل شركاتهم من مجرد أفكار إلى مشاريع مُستدامة.

ومع كون النسخة السادسة من البرنامج افتراضية بشكل كامل، إلا أنها فاقت التوقعات بشكل كبير من حيث الاحصائيات والأرقام، فقد تقدّم للتسجيل في البرنامج 170 مشروعاً طموحاً، كان لـ 114 منهم النصيب في دخول المعسكر التدريبي الافتراضي، ومن بعدها تأهل 60 مشروعاً منهم إلى لجنة التحكيم النهائية، التي اختارت 25 مشروعاً نهائياً من 7 دول خليجية وعربية.

وشهدت النسخة السادسة من البرنامج مُشاركة العدد الأكبر من رائدات الأعمال النساء في تاريخ البرنامج بأكمله، وهو ما يضاف إلى رصيد إنجازات البرنامج على مدار العقد الماضي، الذي اسهم في وجود استثمارات بقيمة ما يُقارب 20 مليون دولار في الشركات التي قام بتسريعها.

ويبرز جهود زين في دعم أعمال الشركات التكنولوجية الناشئة التزامها المُتنامي نحو مُمارستها للاستدامة المُجتمعية، إذ أنها حريصة على وضع بصمة إيجابية، وتبنّي القضايا الأكثر أهميةً في المجتمع، من أبرزها دعم رواد الأعمال والشباب وتشجيع الابتكار الرقمي، ليس في الكويت فحسب، بل في المنطقة بأسرها.

وقال الرئيس التنفيذي لمُسرّعة المشاريع التكنولوجية Brilliant Lab ندا الديحاني: «على الرغم من الجائحة، ألزمت زين نفسها على إطلاق النسخة الجديدة من برنامج Zain Great Idea بشكل افتراضي خلال العام 2021، وذلك في بادرة منها لدعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال، وقد استجبنا لها لنكون جزءًا من البرنامج مرة أخرى لكي نستمر في مهمتنا وهدفنا الأساسي وهو تسريع شركات الكويت والمنطقة الناشئة نحو النجاح».

وكشف الديحاني خلال الحفل: «تحت مظلّة برنامج ZGI، قامت كل من شركة Brilliant Lab وشركة رساميل للاستثمار بإنشاء صندوق رأسمالي بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي للاستثمار بالشركات الناشئة الناجحة التي سرّعها برنامج ZGI».

وأضاف بقوله: «ومن هذا المنطلق، قامت شركة Brilliant Lab بالتعاون مع ثلاثة مُستثمرين آخرين بالاستثمار بمبلغ غير مُعلن في BnchrPlus إحدى الشركات الناشئة المُشاركة في برنامج ZGI والمُختصة بخدمات قطاع السيارات، وقد تم تقييم الشركة بما يفوق 3 ملايين دولار، وهي تتوقع أن تتخطى إيراداتها 10 ملايين دولار خلال العامين المقبلين».

وقدّمت زين برنامج Zain Great Idea بالتعاون المُشترك مع كل من مؤسسة Brilliant Lab الكويتية التي تهدف إلى تسريع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الكويت، ومؤسسة Mind The Bridge الاستشارية العالمية (مقرها وادي السيليكون في الولايات المتحدة) التي تسعى إلى توفير بيئة عملية ذات معايير عالمية للشباب لابتكار وتسريع مشاريعهم الصغيرة.

وقدّم البرنامج فرصة مُتجددة للمواهب المحليّة والإقليمية ومجتمع ريادة الأعمال، إذ يعد واحداً من أكثر المبادرات التي أطلقتها زين نجاحاً في بيئة الأعمال في الكويت تحت مظلة استراتيجيتها المُتكاملة للاستدامة ودعم الابتكار وريادة الأعمال، حيث احتضنت من خلاله على مدى ستة مواسم ناجحة مئات الشباب الكويتيين والعرب المبدعين ممن لديهم شركات صغيرة ومتوسطة ناجحة تعمل في الأسواق المحلية والإقليمية حتى هذا اليوم.

وتُدرك زين أهمية دور مؤسسات القطاع الخاص في دعم مجالات الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية، وانطلاقاً من التزامها المتنامي نحو الممارسة السليمة لمسؤوليتها الاجتماعية، فإنها تلتزم بإحداث آثار إيجابية في جميع نشاطاتها، وهذا ما دفعها إلى أن تتبنى القضايا الأكثر تأثيراً في نسيج المجتمع، ومنها الاهتمام بفئة الشباب وريادة الأعمال والإبداع.

وتتيح المبادرات والبرامج التي تطرحها الشركة من وقت إلى آخر لفئة الشباب فرص فريدة لتمكينهم من الوصول إلى المعلومات والتشارك بالأفكار، وتجسّد البرامج التدريبية التي تقدمها الشركة، والرعايات التي تحرص عليها في مجالات التكنولوجيا، وبرامج المنح التدريبية المتعددة، وبوابات التعليم الإلكتروني وغيرها، هذا التوجه الاستراتيجي لخطط الشركة في تعزيز مجالات الاستدامة لديها.

