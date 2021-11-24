أمر أميري.. صباح الخالد رئيساً لمجلس الوزراء

أول النهار

صدر امس امر اميري بتعيين سمو الشيخ صباح الخالد رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح اعضاء الوزارة الجديدة. وجاء في الأمر الأميري: بعد الاطلاع على الدستور وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 9 ربيع الآخر 1443هـ الموافق 14 نوفمبر 2021م بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الاخر 1443هـ الموافق 15 نوفمبر 2021م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية وبعد المشاورات التقليدية أمرنا بالآتي:

مادة اولى: يعين سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء ويكلف بترشيح اعضاء الوزارة الجديدة وعرض اسمائهم علينا لاصدار مرسوم تعيينهم. مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ امرنا هذا وابلاغه الى مجلس الأمة ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

