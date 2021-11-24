وكيل «الصحة» تفقَّد المستشفى الميداني الجديد بـ«معسكر التحرير»

أول النهار

استقبل وكيل الحرس الوطني الفريق الركن مهندس هاشم الرفاعي وكيل وزارة الصحة

د. مصطفى رضا على رأس وفد من وزارة الصحة، بحضور كبار قادة وضباط الحرس الوطني، حيث تفقد الوفد المستشفى الميداني الجديد في معسكر التحرير.

وأشاد الرفاعي بالتعاون القائم بين الحرس الوطني ووزارة الصحة في اطار بروتوكول التعاون الموقع بين الجانبين والذي يهدف الى تعزيز قدرات الحرس الوطني في الجانب الصحي وتبادل الخبرات، مؤكدا ان الحرس الوطني وترجمة لتوجيهات القيادة حرص على تنفيذ المستشفى الميداني الجديد خلال ازمة «كورونا» بعد قيامه بتجهيز مستشفى ميداني لخدمة اهالي منطقة المهبولة بالتعاون مع وزارة الصحة، ونجاحه في تنفيذ الدور المناط به في تقديم الدعم والاسناد لوزارة الصحة وتقديم الخدمات الطبية في مختلف التخصصات.

وبعد جولة الوفد داخل المستشفى الميداني، اشاد وكيل وزارة الصحة بالتجهيزات والأجهزة الحديثة التي يشتمل عليها المستشفى الميداني والتي ستمكن الكادر الطبي من اداء دوره بنجاح في مختلف الظروف، مثمناً حرص الحرس الوطني على التعاون مع وزارة الصحة، وتقديم الدعم والاسناد لها في جميع الظروف والأوقات، وهذا ما لمسناه على ارض الواقع خلال جائحة «كوفيد - 19».

وأكد ان الوزارة على اتم استعداد لتزويد الكوادر الطبية في الحرس الوطني بكل الخبرات والمستجدات بهدف تعزيز الصحة العامة بالمجتمع.

