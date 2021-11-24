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أول النهار

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محافظ الأحمدي مهنئاً الخالد: أعانك الله على حمل المسؤولية


تقدم محافظ الاحمدي الشيخ فواز الخالد، بأصـدق آيات التهانـي القلبية والتبريكات الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، بتجديد ثقة صــاحب السمـــو امير البـــلاد الشيــخ نواف الاحمد، واصدار امر اميري بتعيين سموه رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح اعضاء الوزارة الجديدة.
ودعا الخالد المولى سبحانه ان يعين سمو الشيخ صباح الخالد على حمل الامانة والمسؤولية باقتداره المعهود، وان يوفقه -جل وعلا- ويسدد خطاه لمواصلة مسيرة عطائه المتفاني لاجل كويتنا الغالية وأهلها الاوفياء، وان يبقيه الله تعالى خير عضد وسند لصاحب السمو امير البلاد وسمو ولي العهد الأمين.


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