تكريم متقاعدي الهندسة الإلكترونية في «الدراسات التكنولوجية»

أول النهار

تحت رعاية وحضور عميد كلية الدراسات التكنولوجية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.محمد الحيان نظم قسم تكنولوجيا الهندسة الالكترونية الحفل الاجتماعي والثقافي السنوي للقسم. بحضور نائب المدير العام للخدمات الأكاديمية المساندة ونائب المدير العام للتخطيط والتنمية بالانابة د.جاسم الاستاد وعدد من مساعدي العميد ورؤساء الأقسام العلمية وعدد من اعضاء الهيئة التدريسية والتدريبية والادارية وذلك بمبنى الكلية بالشويخ.

في بداية الحفل رحب عميد الكلية د محمد الحنيان بالحضور بكلمة قال فيها بأن الكلية تحرص على اقامة مثل هذا الحفل لتكريم المتقاعدين من ابنائها سنويا كمبادرة تقديرية لجهود العاملين، مؤكدا بالوقت نفسه بأنه لولا تضافر الجهود لما وصلت الكلية لما وصلت اليه من نجاحات بالتعاون المستمر بين ادارة الكلية وأعضاء الهيئة التدريسية والتدريبية والادارية، موجها الشكر لقسم تكنولوجيا الهندسة الالكترونية على تنظيم هذا التكريم.

من جانبها عبرت رئيس قسم تكنولوجيا الهندسة الالكترونية د. فداء الشهوان عن امتنانها لزملائها وزميلاتها الذين انهوا خدمتهم بعد مسيرة حافلة بالعطاء، شاكرة كل من اسهم في تنظيم الحفل من اعضاء اللجنة الاجتماعية والثقافية وجهودهم المتميزة لانجاحه. كما توجهت بالشكر لراعي الحفل د. محمد الحيان والأساتذة مساعدي العميد رؤساء الأقسام العلمية في الكلية، ايضا وجهت د. الشهوان شكرها لأعضاء الهيئة التدريسية والتدريبية المتقاعدين، وذكرت انهم يشكلون القاعدة الأساسية بقسم تكنولوجيا الهندسة الالكترونية من خلال بصماتهم التي اسهمت في تطوير القسم من اجل المصلحة العامة، متمنية لهم التوفيق في حياتهم العلمية والعملية.

في نهاية الحفل قام عميد الكلية بتكريم المحتفى بهم بتقديم الدروع التذكارية، وهم رئيس قسم تكنولوجيا الهندسة الالكترونية السابق د. أحمد المزيد، ود. نادية الملا وم.نجاة الراشد وم. سميرة بوخمسين وم. سعد المزيرعي.

