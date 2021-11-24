الخارجية العراقية: بغداد حريصة على إنهاء جميع قضاياها مع الكويت

أول النهار

ثمنت وزارة الخارجية العراقية دور الكويت في دعم العراق وجهودها في تعزيز التعاون الثنائي. وذكرت الوزارة في بيان ان وكيل الوزارة للشؤون متعددة الاطراف والشؤون القانونية قحطان طه بحث وسفير الكويت لدى العراق سالم الزمانان تطورات ملف التعاون بين البلدين في السنوات الاخيرة. وأثنى على جهود الكويت التي بذلتها في دعم العراق لا سيما في مجالات التعاون الثنائي والاقليمي والدولي و«استمرار رغبتها في المحافظة على ادامة هذه العلاقات بين البلدين الشقيقين». وأكد حرص حكومة العراق على تحسين هذه العلاقات وانهاء جميع القضايا العالقة بين البلدين ومد جسور التعاون بينهما على اساس العلاقات المتوازنة والمصالح المشتركة.

