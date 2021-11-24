«الهلال الأحمر» شاركت باحتفالات اليوم العالمي للطفل

أول النهار

شاركت جمعية الهلال الأحمر العالم الاحتفال باليوم العالمي للطفل الذي يقام هذا العام تحت شعار «مستقبل افضل لكل طفل» بتوزيعها هدايا متنوعة لـ 150 طفلا من ابناء الأسر المحتاجة.

وقالت مديرة ادارة المساعدات المحلية في الجمعية مريم العدساني لـ«كونا» ان الاحتفال بهذا اليوم الذي يصادف 20 نوفمبر من كل عام يذكر العالم بأهمية حقوق الطفل ويشجع على احترام مكانته ومساعدته على ايجاد الحلول لمشاكله.

وأضافت ان توزيع الهدايا لأطفال الأسر المحتاجة والمسجلين في كشوفات الجمعية جاء تزامنا مع هذا اليوم ولالقاء الضوء على اهمية بناء مستقبل اكثر اشراقا لأطفال العالم.

وأشادت العدساني بالجهود التي تبذلها الكويت في توفير بيئة مواتية اجتماعيا وتعليميا وأسريا وصحيا للأطفال ورعايتها لقضايا الاطفال كونهم ركيزة التنمية، مؤكدة انه لا بد من توفير الأمن النفسي والجسدي والاجتماعي والتربوي لصقل طاقاتهم وحمايتهم ومراعاة مصالحهم. وأكدت ان الجمعية تسعى دائما الى منح الأطفال الأولوية في العناية والدعم في سبيل ادخال الفرحة الى نفوسهم ورسم البسمة على محياهم وأسرهم.

وأضافت ان الجمعية كرست نفسها كأحد اكبر المبادرين في العمل الانساني وتحديدا الجانب المتعلق بالأطفال، لافتة الى اهم الأعمال التي تنظمها الجمعية للأطفال المحتاجين ومنها دفع الرسوم الدراسية وتوزيع اللوازم المدرسية لهم وتنظيم نادي المتطوع الصغير اضافة الى اقامة الاحتفالات.

