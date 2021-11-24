صباح الخالد.. رئيساً لـ«الحكومة الرابعة»

الأولى

صدر أمر أميري أمس بتعيين سمو الشيخ صباح الخالد رئيساً لمجلس الوزراء، وتكليفه بترشيح أعضاء الحكومة الجديدة.

وجاء في الأمر الأميري الموقع من قبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد: «بعد الاطلاع على الدستور وعلى الأمر الأميري بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء وعلى الأمر الأميري بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية وبعد المشاورات التقليدية أمرنا بالآتي: يعين سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء ويكلف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة وعرض أسمائهم علينا لإصدار مرسوم تعيينهم، وعلى رئيس مجلس الوزراء تنفيذ أمرنا هذا وإبلاغه إلى مجلس الأمة ويعمل به من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية».

برلمانيا، اوضحت حركة التجمع الشعبي «حشد» ان دعوة النائب السابق مسلم البراك لوضع خارطة طريق للتعامل مع المرحلة السياسية الجديدة، موجهة الى نواب المعارضة الـ31 على ان يتم بعدها الالتقاء بالتيارات السياسية والقوى الوطنية من اجل توحيد جميع الجهود الوطنية لبناء الكويت ومواجهة التحديات وتحقيق الأهداف الوطنية التي يتطلع اليها ابناء الشعب.

من جهته، قال النائب السابق مبارك الوعلان اننا نعيش في مرحلة جديدة قائدها هو سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الذي بدأها بتحية يجب أن ترد بأفضل منها وهذا ما نقوم به الآن.

بدورهم، اعرب النواب: مبارك العرو وفايز الجمهور وسعود ابوصليب وفرز الديحاني ومساعد العارضي عن تشرفهم بلقاء سمو ولي العهد امس حيث تقدموا بالشكر الى سمو امير البلاد وسمو ولي العهد على مرسوم العفو والمصالحة الوطنية.

وقال العارضي: تقدمنا الى سموه بالشكر وعظيم الامتنان لمقام صاحب السمو أمير البلاد والى سموه على قبولهما التماس العفو الكريم في بادرة ليست مستغربة من أسرة الخير.