أسعار النفط.. تعود لـ«العُنق»

الأولى

في قرار اعتبر بمثابة تصعيد مع تحالف أوبك بلس، قرر الرئيس الأميركي جو بايدن الإفراج عن 50 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط.

وأشار البيت الأبيض إلى أن واشنطن ستستخدم مخزونها النفطي الاستراتيجي بالتنسيق مع دول أخرى، كما سيتم التنسيق مع الصين والهند واليابان وبريطانيا وكورويا الجنوبية لاستخدام احتياطي النفط.

وجاء الطلب بعدما لم تتمكن الحكومة الأميركية من إقناع تحالف أوبك+ بضخ المزيد من النفط، وتجادل المجموعة التي تضم كبار منتجي النفط بأنه لا يوجد نقص في المعروض العالمي من الخام.

وكان الرئيس بايدن، قد طلب من الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان تنفيذ سحب منسق من الاحتياطيات النفطية، بينما تقفز أسعار البنزين في الولايات المتحدة.

الى ذلك تقف الدول المنتجة للنفط والمستهلكة على شفا حرب نفسية طويلة المدى، ففي حين اتخذت اسعار الخام طريقها للصعود،عاودت الهبوط تحت حاجز الـ80 دولاراً، وسط استخدام دول مستهلكة كبرى مثل الولايات المتحدة والصين واليابان والهند احتياطاتها النفطية لكسر حدة الاسعار ومستويات الانتاج التي اقرتها أوبك بلس.

وفي الكويت اضاعت التوترات السياسية، فرص الاستفادة من تراجعات النفط خلال العام الماضي، فلا اصلاحات أقرت ولا تنويع لمصادر الدخل قد حدث.

وفي ظل عودة وباء كورونا للانتشار واغلاق بعض الدول مجدداً، وتوترات الاسعار النفطية، يبدو ان المالية العامة للدولة ستواجه أزمة حقيقية حال انخفض الخام بشكل حاد، إذا نضب الاحتياطي العام واصبح توفير السيولة مأزقاً شديداً.

وقال خبراء واقتصاديون لـالنهار، إن ما يحدث في أسواق النفط العالمية من تذبذب سعري لابد ان يدفع الحكومة نحو الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة وبشكل عاجل.

وبينوا أن انخفاض أسعار النفط عن المستويات الحالية، سيؤثر سلبا على الميزانية ونسب العجز حسب التراجع في الأسعار.

وأشاروا الى ان الولايات المتحدة تمارس الضغط الجيوسياسي على دول أوبك، لضخ كميات اضافية من النفط، ونتيجة الصراع لن تحدد قريباً، فسياسة النفس الطويل ستكون لها الغلبة.