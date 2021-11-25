ما لكم غير هالطريق يا حكومة!

آراء

أن الحكومة عليها أن تعلم أن المواطن لم يعد لديه القدرة على الصبر في ظل الأوضاع الحالية، لذا عليكم تطبيق الاتي بدون تردد:

أولا: وقف موضوع المحاصصة واتباع الاسلوب العلمي في رفع مستوى الادارة الحكومية ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب.

ثانيا: عمل نظام ضريبي ليس للجباية في الوقت الحاضر، انما هو نظام مهم في حياة وشفافية الدول من حيث التقارير الدورية من اطراف المجتمع عن الدخل والصرف لتحقيق التوازن بين فئات المجتمع من حيث مستوى تحديد كل فئة في المجتمع من غنية ومتوسطة وفقيرة وذلك لمساعدة واضعي الخطة في الدولة والتعامل مع كل فئة بشفافية في تحقيق متطلباتها وواجباتها من واقع حقيقي يحقق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.

ثالثا: تخصيص القطاعات الخدمية في الدولة وحث القطاع الخاص المحلي والاجنبي على المشاركة الحقيقية في التنمية وتخفيف العبء على الدولة في الحاضر والمستقبل على ميزانياتها وهذا مردوده واضح على الدولة من حيث الصرف المالي، وتحمل اعباء العمالة الوطنية الحالية والمستقبلية وجعل دور القطاع الخاص يتحمل بعض مسؤولية التنمية مع دعم الدولة له وتسهيل عمله في تحقيق ذلك. هذه امور مهمة لو اتبعتها الدولة لحققت كثيرا من اهدافها بطريقة غير مكلفة وترفع الحرج عنها في كثير من الامور السياسية والاقتصادية والخدمية وتحقيق امنيات المجتمع قبل فوات الاوان والندم والوصول للدولة الفاشلة. ان البلد محتاج الى الاصلاح الفوري بتطبيق الامور المذكورة اعلاه. من اجل هذا الوطن الطيب والمواطن المحب والمسالم طول تاريخة. والله المستعان.

