التشكيل الحكومي المرتقب

آراء

يترقب الجميع في الكويت، التشكيل الحكومي الجديد وهي الحكومة التاسعة والثلاثون فالمرحلة الحالية بحاجة إلى وزراء قادرين على العمل والانجاز تتواكب مع الحوار الوطني، والتعاون مع الجميع، حكومة اول اهدافها العمل والانجاز والتطوير خدمة للوطن والمواطنين، وأن تكون حكومة قادرة على التعامل مع مجلس الأمة بدوريه الرقابي والتشريعي.

المرحلة الحالية بحاجة إلى وزراء قادرين على تحمل مسؤولياتهم ومواجهه مجلس الامة وليسوا وزراء ترهبهم الاستجوابات وغير قادرين على تحمل المسؤولية والمواجهة وليس تقديم التنازلات وتحقيق رغبات النواب المستجوبين.

أجل نريدها حكومة تحد وحكومة تعاون وعمل وانجاز، الوضع مختلف وخصوصا بالنهج الجديد الذي يكرس بمكافحة الفساد واقتلاعه وتطبيق القانون على الجميع.

الكويت بحاجه إلى وزراء رجال دولة قادرين على تحمل مسؤولياتهم والمواجهة، وأن تكون حكومة انقاذ سياسي من جهة ومن جهة أخرى فني «تكنوقراطي» يضع الحلول وينفذها للارتقاء الاجتماعي والاقتصادي بالبلد، ونعبر مع هذه الحكومة جميعا بالكويت الى مرحلة جديدة من مراحل العمل والتطور والانجاز.

في الختام أدعو الله أن يحفظ الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه وأن يزيل عنا وعن العالم بأسره هذا الوباء.

