آراء

قال تعالى (إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديراً) (149) النساء.

الحمدلله سبحانه وتعالى ثم لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه ورعاه أمير العفو ولا نستغرب هذا الكرم من اهل الكرم.

شكراً أمير العفو على هذه المبادرة الانسانية، والأبوية وغير المستغربة من منبع الكرم، وكما عهدنا حكامنا وولات أمرنا وكرمهم المستمر على ابنائهم، وعدم التفرقة بينهم والمساواة، وكذلك التسامح لمن أخطأ منهم مهما كان خطأه الذي ارتكبه، وليكون عبرة لغيره وموعظة لمن يتعظ.

الهدف من العفو ليس كل من أخطأ يظن أن يعفى عنه، وتكون الأمور فوضوية لا ….. العفو هو أن يكون عبرة وموعظة للغير، وكرماً وفضلاً على المعفو عنه، ولا يعفي العفو من الجريمة نفسها أو التساهل بها، ولكن العفو عن مرتكب الجريمة بشخصه، لذا يجب أن يكون العفو درساً وحكمة، وفرصة للمّ الشمل والتكاتف وعدم الفرقة.

