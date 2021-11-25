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مصرع مواطنة وإصابة 9 في حوادث مرورية متفرقة

يوم أليم.. في حرب الشوارع


لقيت مواطنة مصرعها جراء حادث تصادم مركبة بعمود على طريق الخليج العربي.
وذكرت ادارة العلاقات العامة والاعلام بقوة الاطفاء العام عن وقوع حادث تصادم مركبة مع عمود على طريق الخليج العربي ادى الى وفاة مواطنة، وقد هرعت للتعامل مع الحادث فرقة اطفاء مركز السالمية. على صعيد آخر، اصيب 3 مواطنين منهم حالتان حرجتان جراء حادث انقلاب مركبة على طريق الصبية، كما تمكن رجال الاطفاء من اخماد حريق محدود في محل مجوهرات في شرق، وذكرت قوة الاطفاء العام بأن فرق الاطفاء تعاملت مع حادثين الأول انقلاب مركبة على طريق الصبية اسفر عن اصابة 3 مواطنين منهم اثنان في حالة حرجة، وقد تعامل مع الحادث رجال اطفاء مركز الصبية. وفي الحادث الآخر هرع رجال اطفاء مركز الهلالي الى بلاغ حريق محل مجوهرات في احد المجمعات التجارية بمنطقة شرق وعند الوصول الى الموقع تبين بأن الحريق محدود وتم اخماده من دون وقوع اي خسائر تذكر.
وفي حادث تصادم وانقلاب مركبة مقابل احدى المدارس في منطقة الفنطاس اصيب 6 طالبات بجروح متفرقة وتم نقلهم الى المستشفى لتلقيهم العلاج اللازم. وذكرت قوة الاطفاء العام عن تعرض ست طالبات لاصابات متفرقة صباح أمس بعد وقوع حادث انقلاب وتصادم بين ثلاث مركبات مقابل احدى المدارس في منطقة الفنطاس، واوضحت الادارة بأن غرفة العمليات وجهت فرقة اطفاء من مركز المنقف للتعامل مع الحادث وتبين اصابة طالبات تتراوح اعمارهن بين 14 و15 عاما بكسور ورضوض متفرقة.


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