«الدستورية» رفضت دعوى بطلان الانتخابات التكميلية في «الخامسة»

الاخيرة

?

قضت المحكمة الدستورية برئاسة المستشار محمد بن ناجي برفض الطعن الانتخابي المقدم من المواطن طلال الدبوس ببطلان الانتخابات التكميلية لمجلس الامة الأخيرة في الدائرة الخامسة واعتبارها كأن لم تكن واعادة فتح باب الترشيح. وكان الطاعن قد أكد في صحيفة طعنه ان النائب عبيد الوسمي قام بالتأثير على الناخبين بالترهيب وغيرهم بالترغيب وذلك بغرض الادلاء لصالحه بأصواتهم في صندوق الاقتراع، وما تبعه من شبهة الاستيلاء على الدولة، وفساد، وضخ أموال سياسية دون رادع، ما يزيد من التأثير غير الديموقراطي للنخب القوية على العملية الانتخابية، ويساعد بتفويض الثقة في الديموقراطية فضلا عن شرعيتها. وفي موضوع آخر، قضت المحكمة الدستورية برئاسة المستشار محمد بن ناجي بعدم قبول الطعن الدستوري المقدم من وافد بشأن مكافأة نهاية الخدمة بالقطاع الخاص لانتفاء مصلحته في الدعوى.

وقالت في حكمها إن قضاء محكمة الموضوع بوقف الدعوى الموضوعية وإحالة الأمر إلى المحكمة الدستورية لا يعد فصلا في شرائط قبول الدعوى الدستورية أمام هذه المحكمة.

