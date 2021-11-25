الجمال الطائر

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استمتعت ملكات جمال العالم للمراهقات اللاتي يستعدن لحفل التتويج برحلة لا تنسى في البالون الطائر بمدينة الأقصر الأثرية في جنوب مصر استمتعن فيها برؤية آثار مصر الخالدة من فوق البالون، فيما استمتع أهالي الأقصر والزوار الأجانب الذين تزدحم بهم المدينة في هذا الوقت من كل عام بجمال من مختلف الجنسيات يطير بالبالون في سماء الأقصر. وتعد رحلة «البالون الطائر» في سماء مدينة الأقصر ليس لها مثيل على الإطلاق بين كل مدن العالم التي توجد فيها هذه الرحلة، فسواء في تركيا أو الأرجنتين أو بريطانيا، فإنها جميعها لا يمكن أبدا أن تنافس طبيعة «الأقصر» وجوها الساحر والمنظر المبهر من أعلى للنيل والآثار المحيطة به.