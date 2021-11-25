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أول النهار

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محافظ الأحمدي استقبل سفير السنغال


استقبل محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد في مكتبه بديوان عام المحافظة، سفير جمهورية السنغال لدى الكويت ابراهيم الخليل سيك، حيث جرى التعارف وتبادل الأحاديث الودية التي تناولت العلاقات الوثيقة التي تربط قيادتي وشعبي البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في جميع المجالات. كما تطرق اللقاء الى الفرص المتاحة لتطوير التعاون المشترك القائم وتبادل الخبرات بين البلدين اجمالاً وعلى مستوى الانظمة الادارية المحلية والمحافظات على وجه الخصوص، وأهدى المحافظ الخالد للسفير سيك في ختام اللقاء درعا تذكارية، معربا عن تمنياته له بالتوفيق والنجاح في الدفع بعلاقات الصداقة بين البلدين الى آفاق أرحب.


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