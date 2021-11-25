أمير البلاد: تكاتفوا.. تعاونوا

الأولى

حث سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد على التكاتف والتعاون لتسيير أمور البلاد ومصالحها. (طالع ص 03-02)

جاء ذلك خلال استقبال سمو أمير البلاد سمو ولي العهد ورئيسي السلطتين في دار يمامة أمس.

وقال صاحب السمو خلال اللقاء: «الواحد دائما يتفاءل بالخير وأنتم إن شاء الله فيكم البركة، أنتم الثلاثة مسؤوليتكم كبيرة والله يعينكم ويوفقكم على ما أنتم تمشون فيه، وأتمنى لكم إن شاء الله التوفيق والنجاح بينكم أنتم الثلاثة. واضاف سموه: «أنتم الآن اللي مسؤولين أول وتالي، وأنتم المسؤولين عن كل الأمور اللي موجودة، وأنتم كل ما هذا طبعا تراجعوني في الأشياء اللي تهم بلدنا، وأنا واثق فيكم كل الثقة وأنتم الركيزة للكويت وعليكم مسؤوليات كبيرة وتطلعات» وقال سموه: «والناس طبعا تبي الأمور في صالح بلدها، وأنتم الثلاثة الأقطاب مسؤوليتكم والله يعينكم ويوفقكم إن شاء الله لخدمة وطنكم، وأنتم أهل لها إن شاء الله، الله يعينكم ولا أحتاج أنا أوصيكم، ولا في نفسي أن أقولكم هذا الشيء، وأنا عارف أنتم أحرص مني بعد على بلدكم، والله يعينكم ويوفقكم إن شاء الله لما فيه الخير والصالح لبلدكم وشعبكم والله يعينكم».

واضاف سموه: «تكاتفكم وتعاونكم يا الأقطاب الثلاثة ترى أنتم اللي تمشون البلد ومصالح البلد، وأنا طبعا أنتم إذا عملتوا بس إني أعرف عنه شنو قمتوا فيه وشنو عملتوا وشنو سويتوا، بس أنا واثق كل الثقة فيكم أنتم يا الثلاثة، والله يعينكم ويوفقكم لما فيه الخير لصالح البلد إن شاء الله». من جهته قال سمو ولي العهد: «احنا عيالك طال عمرك، كلهم يمشون في تعليمات سموك اللي رسمتها لهم، تقيدهم بدستورهم بقانونهم بالعدالة بالمساواة بتطهير جميع الفساد اللي في البلد تدريجيا مع حفظ حقوق الناس ومع الأصول القضائية الأمنية».

فرد عليه سمو الأمير بالقول: «يابو طلال احنا مع القانون والدستور اللي يحتم عليه أن يتبع قانونا ودستورنا وإن شاء الله هذا أنتم كلكم عارفين هذا الشيء وراح تطبقون كل هذه الأمور إن شاء الله للبلد وشعبها والله يعينكم ويوفقكم أنتم الثلاثة، ما يحتاج أنتم مسؤوليتكم كله مسؤوليتكم أنتم الثلاثة».

بدوره قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إن القيادة السياسية أوصت وبشكل واضح بضرورة التعاون مع الحكومة وأن تسمية سمو الشيخ صباح الخالد جاءت للتعاطي مع الملفات الوطنية الملحة.

وأضاف الغانم في تصريح صحافي أنه تشرف بلقاء صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد واستمع الى توجيهاتهما الواضحة فيما يتعلق بضرورة التعاون مع الحكومة والتعاطي بشكل مسؤول مع الاولويات الوطنية وأهمية الابتعاد عن الصراعات والخلافات التي لا تفيد البلد ولا الشعب.

وأضاف الغانم: «أوصاني سمو أمير البلاد بإيصال تحياته إلى أبنائه النواب والشعب الكويتي وكذلك استمعنا إلى توجيهاته ونصائحه ودعوته لنا بالتعاون مع الحكومة لما فيه الخير للبلاد والعباد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم عليه نعمة الصحة والعافية وأن يطيل في عمره».

وزاد الغانم قائلا: «كما تشرفت بلقاء سمو ولي العهد والذي بدوره طلب مني أن أنقل لإخواني النواب التركيز على الأولويات التي تهم المواطنين وعلى رأسها ملف مكافحة الفساد وملف التحديات الاقتصادية ومنها متابعة الاستثمار خارجيا وداخليا والسعي إلى إيجاد مصادر دخل أخرى غير النفط، لأن هذا تحد كبير يجب أن نركز عليه من أجل مستقبل الأجيال القادمة إضافة إلى الملفات الأخرى مثل القضايا التعليمية والصحية والإسكانية والعديد من الملفات التي هي أولوية بالنسبة للمواطنين».

واضاف: ووفقا للمادة 56 من الدستور والأمر الأميري بتفويض سمو ولي العهد الصادر في 15 نوفمبر الحالي، اختار سمو ولي العهد كما يعلم الجميع سمو الشيخ صباح الخالد ليرأس الحكومة التي ستواجه هذه الملفات، وطلب من أبنائه التعاون مع سمو رئيس مجلس الوزراء ومع الحكومة لمواجهة كل هذه التحديات والابتعاد عن الخلافات ونبذ الصراعات التي لا تسمن ولا تغني من جوع».

وذكر الغانم «كما أكد لي سموه أنه قابل العديد من النواب من مختلف التوجهات السياسية وسيستمر في مقابلة العديد من النواب وأن كل الملاحظات التي يبديها أبناؤه النواب هي محل احترام وترحيب وستؤخذ في الاعتبار من خلال توجيهاته لسمو رئيس مجلس الوزراء والأخوة الوزراء الذين سيتم اختيارهم».

وأوضح الغانم: «في نهاية الأمر نحن لبناء الدولة نحتاج إلى عمل جماعي لأن الهدم يحتاج إلى إرادة فردية، أما البناء فهو بالتأكيد بحاجة إلى إرادة جماعية وإن شاء الله الإرادة الجماعية متوافرة لتحقيق هذا الأمر وبالتعاون مع الحكومة نحقق طموحات أبناء الشعب الكويتي».

وقال الغانم «أهنئ سمو الشيخ صباح الخالد على هذه الثقة الغالية من القيادة السياسية ممثلة بسمو أمير البلاد وسمو ولي العهد، وأتمنى أن ينجح في تشكيل حكومة قادرة على مواجهة هذه التحديات وتحقيق طموحات القيادة السياسية وطموحات الشعب الكويتي».

وذكر الغانم «أعتقد أن هذه الحكومة يجب أن تكون حكومة ذات شخصية سياسية قوية قادرة على التعاطي مع المشهد السياسي وقادرة على تحقيق التوازن ما بين المجلس والحكومة وإن شاء الله بتعاون السلطتين كما أوصانا سمو الأمير وسمو ولي العهد نحقق طموحات أبناء الشعب الكويت وننتقل إلى مرحلة جديدة من الإنجاز».