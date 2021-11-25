وحدة اتصال مُستقلة لتوحيد البيانات وبناء المؤشرات

الأولى

كشف مصدر مطلع لـالنهار، عن توجهات حكومية جادة لتأسيس وحدة اتصال مستقلة لتوحيد الأرقام والبيانات المالية الصادرة عن الجهات الحكومية المختلفة، والتي من خلالها يتم قياس المؤشرات الاقتصادية والبيانات المالية لدى المنظمات الدولية والاقليمية.

وأوضح ان ما يدعو لتأسيس تلك الوحدة، هو ما تعانيه البيانات والأرقام الصادرة عن الجهات المختلفة من التضارب، الأمر الذي يؤدي الى صعوبة بناء مؤشرات اقتصادية ومالية واضحة عن الوضع الاقتصادي الحقيقي للدولة. وقال ان غياب تلك البيانات يدفع مستثمرين للعزوف عن العمل داخل الكويت بسبب قصور البيانات وتضاربها في بعض الأحيان، وكذلك غياب التنسيق بين الجهات فيما يتعلق بتزويد بعضها البعض بالبيانات المطلوبة وفي التوقيت المحدد.

واشار المصدر الى ان جهات حكومية اشتكت اخرى، بسبب غياب البيانات المالية المطلوبة وتأخر وصولها، الأمر الذي يضع تلك الجهات في موقف محرج تجاه المنظمات الدولية التي تتعامل معها الكويت وتحديداً صندوق النقد والبنك الدوليين.

ولفت الى ان الوحدة المقترح تأسيسها تستهدف كذلك العمل على توفير قاعدة بيانات متكاملة عن القطاعات الاقتصادية التي لا تتوافر معلومات كافية عنها، مثل قطاعات العقار والأدوية والصناعة وغيرها من القطاعات الاقتصادية التي تعاني ندرة وقصورا واضحا في البيانات المالية.

وأوضح ان من بين الأسباب التي تجعل تأسيس تلك الوحدة ضرورة، العمل على توحيد الأرقام الصادرة في بعض المؤشرات الاقتصادية مثل المفاهيم الاقتصادية المتعلقة بالناتج المحلي او الادخار او الاستثمارات بشكل سليم، بالاضافة الى تحديث البيانات المالية المطلوبة وجعلها تتسق مع المتطلبات الاقليمية والدولية.