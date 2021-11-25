الغانم: القيادة السياسية أوصت بالتعاون مع الحكومة

وطن النهار

في أعقاب اللقاء مع القيادة السياسية قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ان القيادة السياسية اوصت وبشكل واضح بضرورة التعاون مع الحكومة وأن تسمية سمو الشيخ صباح الخالد جاءت للتعاطي مع الملفات الوطنية الملحة.

وأضاف الغانم في تصريح صحافي انه تشرف بلقاء صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد واستمع الى توجيهاتهما الواضحة فيما يتعلق بضرورة التعاون مع الحكومة والتعاطي بشكل مسؤول مع الاولويات الوطنية وأهمية الابتعاد عن الصراعات والخلافات التي لا تفيد البلد ولا الشعب.

لقاء القيادة

وقال الغانم: «اليوم بالنسبة لي يوم سعيد تشرفت فيه بلقاء الوالد حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد، بمعية سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد».

وأضاف الغانم: «اوصاني سمو امير البلاد بايصال تحياته الى ابنائه النواب والشعب الكويتي وكذلك استمعنا الى توجيهاته ونصائحه ودعوته لنا بالتعاون مع الحكومة لما فيه الخير للبلاد والعباد، نسأل الله سبحانه وتعالى ان يديم عليه نعمة الصحة والعافية وان يطيل في عمره».

وذكر الغانم: «كما تشرفت اليوم بلقاء سمو ولي العهد والذي بدوره طلب مني ان انقل لاخواني النواب التركيز على الأولويات التي تهم المواطنين وعلى رأسها ملف مكافحة الفساد وملف التحديات الاقتصادية ومنها متابعة الاستثمار خارجيا وداخليا والسعي الى ايجاد مصادر دخل اخرى غير النفط، لأن هذا تحدٍ كبير يجب ان نركز عليه من اجل مستقبل الأجيال القادمة اضافة الى الملفات الأخرى مثل القضايا التعليمية والصحية والاسكانية والعديد من الملفات التي هي اولوية بالنسبة للمواطنين».

نبذ الصراعات

وقال الغانم: «ووفقا للمادة 56 من الدستور والأمر الأميري بتفويض سمو ولي العهد الصادر في 15 نوفمبر الحالي، اختار سمو ولي العهد كما يعلم الجميع سمو الشيخ صباح الخالد ليرأس الحكومة التي ستواجه هذه الملفات، وطلب من ابنائه التعاون مع سمو رئيس مجلس الوزراء ومع الحكومة لمواجهة كل هذه التحديات والابتعاد عن الخلافات ونبذ الصراعات التي لا تسمن ولا تغني من جوع».

وذكر الغانم «كما اكد لي سموه انه قابل العديد من النواب من مختلف التوجهات السياسية وسيستمر في مقابلة العديد من النواب وأن كل الملاحظات التي يبديها ابناؤه النواب هي محل احترام وترحيب وستؤخذ في الاعتبار من خلال توجيهاته لسمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء الذين سيتم اختيارهم».

عمل جماعي

وأوضح الغانم «في نهاية الأمر نحن لبناء الدولة نحتاج الى عمل جماعي لأن الهدم يحتاج الى ارادة فردية، اما البناء فهو بالتأكيد بحاجة الى ارادة جماعية وان شاء الله الارادة الجماعية متوفرة لتحقيق هذا الأمر وبالتعاون مع الحكومة نحقق طموحات ابناء الشعب الكويتي».

وقال الغانم: «اهنئ سمو الشيخ صباح الخالد على هذه الثقة الغالية من القيادة السياسية ممثلة بسمو امير البلاد وسمو ولي العهد وأتمنى ان ينجح في تشكيل حكومة قادرة على مواجهة هذه التحديات وتحقيق طموحات القيادة السياسية وطموحات الشعب الكويتي».

وذكر الغانم «اعتقد ان هذه الحكومة يجب ان تكون حكومة ذات شخصية سياسية قوية قادرة على التعاطي مع المشهد السياسي وقادرة على تحقيق التوازن مابين المجلس والحكومة وان شاء الله بتعاون السلطتين كما اوصانا سمو الأمير وسمو ولي العهد نحقق طموحات ابناء الشعب الكويت وننتقل الى مرحلة جديدة من الانجاز».

