رئيس مجلس الأمة يشارك بمؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي

وطن النهار

توجه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم على رأس وفد برلماني الى العاصمة الاسبانية مدريد امس للمشاركة في اعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الـ 143 المزمع عقده هناك خلال الفترة من 25 الى 30 نوفمبر الحالي.

وكان في وداع الغانم على ارض المطار نائب رئيس مجلس الأمة احمد الشحومي، ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص، وسفير مملكة اسبانيا لدى الكويت ميغيل خوسي مورو أغيلار.

ومن المقرر ان يلقي الرئيس الغانم كلمة وفد الكويت امام الجمعية العامة للمؤتمر الذي يناقش موضوع «التحديات المعاصرة التي تواجه الديموقراطية: التغلب على الانقسامات وبناء المجتمع».

كما من المقرر ان يعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيسة مجلس النواب الأسباني ميريتشيل باتيت.

كما يشارك الغانم والوفد المرافق له في الاجتماعات التنسيقية للمجموعات العربية والاسلامية والآسيوية لتبادل وجهات النظر حول القضايا التي ستطرح للنقاش وتوحيد المواقف بشأنها.

ويشارك وفد الشعبة البرلمانية ايضا في اجتماعات اللجان الدائمة للاتحاد المعنية بالتنمية المستدامة والتمويل والتجارة، والديموقراطية وحقوق الانسان، والسلم والأمن الدوليين، وشؤون الأمم المتحدة، الى جانب العديد من اللجان الفرعية.

ويضم الوفد البرلماني المرافق للغانم كلا من امين سر الشعبة البرلمانية النائب د. حمد المطر، وأمين الصندوق النائب سلمان الحليلة العازمي، وعضو الشعبة النائب اسامة المناور، وأمين عام مجلس الأمة عادل

اللوغاني.

