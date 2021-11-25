العلي: رجال الأمن سد منيع لحماية البلاد

وطن النهار

بحضور وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي، تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلاً في الادارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط شحنة مخدرات مهربة بطريقة مبتكرة بواسطة اغنام حية قادمة من دولة مجاورة .

وفي التفاصيل ، انه واثناء نشاط قطاع الامن الجنائي في البحث والتحري عن مهربي ومروجي المخدرات وصلت معلومات عن قيام شخصين باستلام كمية من المخدرات في شحنة اغنام قادمة من دولة مجاورة ، وبعد البحث والتحري والتأكد من المعلومات واخذ الاذن القانوني تم ضبط مكان تخزين الاغنام في منطقه جواخير «كبد»، وبتفتيش الموقع تم العثور على كمية من المواد المخدرة تقدر بنحو 17 كيلوغراما مخبأة في احشاء الاغنام المستوردة بطريقة مبتكرة .

وتم تحويل المتهمين والمضبوطات الى جهات الاختصاص لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة .

واعرب وزير الداخلية خلال عملية ضبط الشحنة عن اعتزازه وتقديره لجهود رجال وزارة الداخلية على جهودهم المستمرة في التصدي لمهربي ومروجي المخدرات وحماية ابنائنا من هذه الآفة .

واكد ثقته برجال مكافحة المخدرات وقدرتهم على مواكبة الاساليب الاجرامية الحديثة والمبتكرة لتهريب المخدرات، مؤكدا ان رجال الداخلية سيظلون السد المنيع في وجه كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن وسلامة المواطنين والمقيمين.

