«الداخلية»: نشر الدوريات بتجمعات الشباب

وطن النهار

عقد اجتماع لقطاعات وزارة الداخلية الميدانية والمختصة المشاركة في «دراسة ظاهرة المشاجرات والعنف في المجتمع»، برئاسة الوكيل المساعد لقطاع شؤون التعليم والتدريب بالانابة اللواء ناصر بورسلي لوضع الاجراءات الآنية والفورية من قبل الجهات الامنية المختصة لمواجهة ظاهرة العنف في المجتمع. وتم خلال الاجتماع مناقشة التقارير المعدة من قبل قطاعات وزارة الداخلية الميدانية والمختصة المشاركة عن اسباب ظاهرة انتشار العنف والمشاجرات بين الشباب، وكيفية التعامل معها والتصدي لها والقضاء عليها.

وقرر الاجتماع مجموعة من الاجراءات الآنية والفورية لمواجهة هذه الظاهرة تتمثل في اعادة العمل بالدوريات الراجلة بكثافة في المناطق التي يكثر بها التجمعات والجرائم، واستخدام الخيالة لتغطية الاماكن ذات المسافات البعيدة والضيقة او التي يوجد بها حواجز، اضافة الى نشر دوريات في المناطق التي يكثر فيها تجمعات الشباب، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في كشف اماكن التجمعات ومراقبتها كطائرات الدرون وكاميرات المراقبة، والتواجد الميداني بفاعلية والانتشار داخل الأماكن على مدار الساعة، وتعزيز التعاون بين قطاعات وزارة الداخلية والجهات والهيئات المشاركة في اللجنة لبسط الأمن وانفاذ القانون، بما لا يؤثر على طبيعة العمل الأساسي على رجل الأمن.

