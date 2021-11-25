الهاجري: المخدرات وراء 80 % من حالات العُنف الأسري

وطن النهار

نظم معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية ندوة تحت عنوان «ظاهرة العنف الأسري المشكلة والحلول» بمشاركة عدد من القانونيين والمختصين بالعلوم النفسية والاجتماعية.

وأكدت الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة والوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية هناء الهاجري في كلمتها ضرورة رفع مستوى الوعي الديني والأخلاقي لدى المجتمع ووضع استراتيجيات اعلامية لابراز خطورة العنف الأسري.

وأوضحت ان اسباب العنف الأسري كثيرة منها التنشئة الاجتماعية والتفكك الأسري وتعاطي المواد المخدرة وغيرها، لافتة الى الحاجة لمعلومات دقيقة واحصائيات من شأنها تحديد العنف الأسري باعتباره مشكلة ام ظاهرة.

توعية الأفراد

من جهته قال مدير مركز الكويت لعلاج الادمان عضو هيئة التدريس بكلية الطب في جامعة الكويت د. عادل الزيد في كلمته ان العنف الأسري لا يقتصر على الضرب فحسب لذا لابد من فهم السلوكيات التي تندرج تحت مفهوم العنف.

وأضاف ان الضرب امر مرفوض وغير مقبول، مشيرا في هذا الشأن الى وجوب رفع مستوى الثقافة لدى المجتمع ككل وتوعية افراده.

من ناحيته قال رئيس قسم الطب النفسي في كلية الطب بجامعة الكويت الدكتور سليمان الخضاري ان العنف ظاهرة معقدة ولا يمكن اخذها من زاوية واحدة فهناك عدة انواع من العنف منها الجسدي واللفظي وغيرهما من الأنواع التي تكون متعلقة بشخصية الفرد وحالته النفسية موضحا ان اغلب الاضطرابات النفسية من الممكن ان تؤدي الى العنف في حال لم يتم علاجها.

وأضاف الخضاري ان العصر تفتحت فيه المجتمعات بسبب الانفتاح الالكتروني فثقافة المجتمعات تتسرب الى مجتمعات اخرى، مبينا ان مناقشة اي موضوع يتعلق بالدراسات القضائية لا يعني الحاجة الى تشريع او قانون بقدر الحاجة الى تنمية الثقافة والوعي لدى المجتمع وتضافر جهود مختلف جهات الدولة. بدوره قال رئيس نيابة الأحداث في النيابة العامة بوزارة العدل ناصر السميط ان «قانون العنف الأسري تم اصداره قبل اكثر من عام ومنذ ذلك الوقت نواجه اكثر من 2000 قضية منها 50 في المئة تم التنازل عنها و80 في المئة منها ضد المرأة ما يدل على اننا امام ظاهرة تعنيف المرأة بالدرجة الأولى».

وبين السميط ان الشرطة المجتمعية لها دور كبير في معالجة حالات العنف الأسري لافتا الى اهمية ان تكون مخافر الشرطة مهيأة للتعامل مع قضايا العنف. وأشار الى ان مسألة تعاطي المواد المخدرة مرتبطة جدا بقضايا العنف الأسري اذ ان 80 في المئة من حالات العنف مرتبطة بحالات الادمان.

