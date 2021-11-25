الحمد لـ «النهار»: لا وقف للندب داخل الجهة الواحدة

وطن النهار

أكد وكيل ديوان الخدمة المدنية بدر الحمد أن قرار مجلس الوزراء الذي يقضي بوقف الندب الخارجي بين الجهات كان واضحا في مضمونة، مشددا على ان الندب داخل نفس الجهة الحكومية غير مشمول بالوقف مع عدم الاخلال بوقف الندب إلى اي وظيفة اشرافية داخل الجهة لان شغل الوظائف الاشرافية سواء ندبا او نقلا او تعيينا او ترقية مشمول بالوقف.

وحول استمرارية تعميم الديوان رقم 10 لسنة 2013 باستثناء هيئة التدريس بالهيئات الحكومية. أوضح الحمد في تصريح خاص لـ«النهار» أن الوقف الصادر بشأنه تعميم الديوان المشار اليه تقرر بقرار من مجلس الوزراء ومن ثم فإنه يشمل جميع حالات الندب او النقل او الاعارة الخارجية بين الجهات ومن ثم فإن كل الاستثناءات التي كان معمولاً بها تقرر وقفها بعد تعميم الديوان.

وأشار إلى ان قرار الوقف لا يشمل الاعارة الى المنظمات الدولية والاقليمية، الا انه يلزم على الجهات اتباع ذات الاجراءات المقررة ومنها ان تكون الاعارة بقرار من الوزير المختص، كما ان الاعارة إلى المنظمات الدولية او الاقليمية التي مقرها داخل البلاد التي تستلزم العرض على مجلس الخدمة المدنية يلزم مخاطبة الديوان بشأنها لاستكمال الاجراءات المقررة في هذا الشأن وبمراعاة المدد والشروط المعمول بها.

