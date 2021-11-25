«الشؤون»: فتح باب الترشح للشخصيات الرائدة في مجلس التعاون

وطن النهار

أعلنت وزارة الشؤون فتح باب الترشح لتكريم الشخصية الرائدة في مجال العمل الاجتماعي الأهلي بمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقال المدير العام للعلاقات العامة بالوزارة أحمد العنزي لـ «كونا» إن تكريم الشخصية الرائدة سيتم في الاجتماع الثامن للجنة وزراء الشؤون الاجتماعية والتنمية الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية العام المقبل.

وأضاف أن معايير وشروط الترشح لتكريم الشخصية الرائدة تنص على أن تكون هذه الشخصية في مجال العمل الاجتماعي الأهلي نفذت مشروعات أو حققت إنجازات بمجالات العمل الاجتماعي ضمن مبادرات على المستوى الشخصي أو في إطار جمعيات ومؤسسات غير حكومية.

وأوضح أن من الشروط أيضا أن تكون الشخصية الرائدة من مواطني الدولة التي ترشحها ولم يتم تكريمها سابقا على المستوى الخليجي وأن يتم ترشيحها بناء على المجالات التطوعية التي تم فيها تقديم خدمة للمجتمع وأفراده أو تمكينهم أو تنمية المجتمعات المحلية.

وذكر أن الشخصية الرائدة يجب أن تكون لديها إنجازات اجتماعية وفقا للأنظمة والقوانين المعمول بها في كل دولة وأن يكون هدف تنفيذ المبادرات والمشاريع التطوعية خدمة المجتمع بدون عائد مادي أو ربحي.

وبين أن مجالات العمل الاجتماعي للترشيح تندرج ضمن مشروعات التنمية الاجتماعية بمختلف مجالاتها وأنشطتها أو المشروعات التنموية في ميادين دور ومراكز الرعاية الاجتماعية والتأهيل الاجتماعي وكل ما يتصل بهما أو التي تعنى بالطفولة وحمايتها وكبار السن وخدماتها وتمكين المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة والأحداث الجانحين والمعرضين للانحراف أو المشروعات التي تدعم الشراكة المجتمعية ومؤسسات المجتمع المدني. وقال العنزي إن مجالات العمل الاجتماعي للترشيح تضم أيضا المشروعات التي تدافع عن حقوق الفئات الاجتماعية المهمشة والضعيفة وتعمل على تمكينها ومشروعات الاعمال الخيرية في تنمية المجتمع.

وأكد ضرورة تعبئة الاستمارات الخاصة بالترشيح وإرسالها إلى إدارة العلاقات الخارجية بوزارة الشؤون الاجتماعية علما أن آخر موعد لتسلم استمارات الترشيح منتصف الشهر المقبل ويمكن إرسالها عن طريق البريد الإلكتروني [email protected]

