«الصحة»: غرف العناية خالية من مصابي فيروس «كورونا»

وطن النهار

أعلنت وزارة الصحة خلو «العناية المركزة» في جميع مؤسساتها من المصابين بفيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم الوزارة د. عبدالله السند في تصريح صحافي إنه بعد مرور ما يقارب العامين منذ بداية التعامل مع الجائحة الصحية العالمية وتداعياتها «نعلن اليوم خلو العناية المركزة في مؤسساتنا الصحية من مرضى «كوفيد- 19» خلال الـ24 ساعة الماضية».

وتقدم السند بخالص الشكر لجميع العاملين في المنظومة الصحية في البلاد على عطائهم وتضحياتهم.

من جهتها، أصدرت وزارة التربية بيانًا بشأن مقطع الفيديو المتداول الذي يدعي استغلال إحدى المدارس الحكومية كمحجر صحي، حيث أكدت أن المحجر الصحي الموضح في الفيديو غير تابع لها ولا يستغل أيا من مدارسها سواء الحكومية أو الخاصة. وبينت الوزارة أن موقع المحجر يقع بجوار إحدى المدارس الخاصة الكائنة بمنطقة خيطان ولا يوجد أي تداخل معها مطلقا، حيث يستقل مبنى المدرسة الخاصة عنه استقلالًا تامًا.

