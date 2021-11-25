جمعية الإداريين: زمان دقت ناقوس الخطر حول سرية المعلومات

وطن النهار

أعربت الجمعية الكويتية لإداريي المؤسسات التعليمية تضامنها مع رئيسة الجمعية الكويتية لأمن المعلومات د. صفاء زمان بشأن التحقيق معها على خلفية تصريحات صحافية متعلقة بأمن المعلومات. وقالت في بيان صحافي: نأسف لسمعنا خبر استدعاء د. صفاء زمان لأمن الدولة والتحقيق معها على خلفية ظهورها في أحد البرامج التلفزيونية والادلاء بتصريحات عن أمن المعلومات، الذي يعد من صميم تخصصها. وأضاف البيان: إن ما قالته د. صفاء زمان يعد ضمن اختصاصاتها بصفتها استاذة أكاديمية في جامعة الكويت وبكلية العلوم الحياتية ورئيسة جمعية أمن المعلومات، والذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من عمل الجمعية كمراقب مهم ومتابع لأحدث الوسائل التكنولوجية وطرق حفظ المعلومات وتخزينها في مختلف القطاعات، ونقل خبراتها الأكاديمية في هذا الشأن. وأكدت الجمعية أن ما قالته رئيسة الجمعية لم يمثل تعدياً على أي جهة ولم تقصد به الإساءة، وانما جاء لدق ناقوس الخطر حول ضرورة وضع آليات لحفظ المعلومات وسريتها في جميع المؤسسات والجهات المختلفة.

