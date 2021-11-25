«القوى العاملة» تطلق الأحد دورة للباحثين عن عمل

وطن النهار

أعلن نائب المدير العام لشؤون القوى العاملة الوطنية عبدالله المطوطح أن الهيئة العامة للقوى العامة أقامت جلسة تعريفية لدورة التدريب عن بعد لحديثي التخرج من الباحثين عن عمل بالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.

وأقيمت الجلسة في مسرح الهيئة العامة للقوى العاملة بمنطقة الرقعي حيث يبلغ عدد المسجلين في دورة التدريب عن بعد حوالي 188 باحثاً عن عمل، وسوف تبدأ الدورة يوم الاحد 28 الحالي وتشمل الدورة التدريبية العديد من المهارات التي يحتاجها الباحث عن عمل لدعمه مهنيا وصقل مهاراته وتهيئته للعمل في القطاع الخاص وتشمل أهم المهارات الأساسية التي يتطلبها سوق العمل للانتقال الى الحياة العملية من خلال تطبيق المهارات المكتسبة من مرحلة التدريب مثل كيفية اجتياز المقابلة الشخصية وكتابة السيرة الذاتية، وستقوم الهيئة بتكرار مثل هذه الدورات بشكل دوري ومستمر بعد أن يتم الاعلان عن هذه الدورات مسبقا من خلال مواقع الهيئة العاملة للقوى العاملة الرسمية وفتح المجال لأكبر شريحة من الباحثين عن العمل للاستفادة من هذه الدورات المجانية.

